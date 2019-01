Tráiler de ‘Warrior’: la serie inédita ideada por Bruce Lee cobra vida (y tiene una pinta espectacular)

Ya han pasado 46 años desde que el único e inimitable Lee Jun-fan, más conocido por su nombre artístico Bruce Lee, nos dejase; pero su legado continúa más vivo que nunca. Y no lo digo únicamente por la imborrable huella que ha dejado en el cine de acción con su filmografía ya estrenada, sino por un nuevo proyecto salido de su puño y letra que está a punto de salir a la luz.

Este no es otro que ‘Warrior’, una serie de televisión dirigida por Justin Lin —responsable de varias entregas de la saga ‘The Fast and the Furious (A todo gas)’ y episodios de series como ‘Community’ o ‘True Detective’—, y nacida de una idea original escrita por Bruce Lee, pero jamás materializada.

El pequeño aperitivo de ‘Warrior’ que nos ha dejado la gente de Cinemax, y que podéis ver sobre estas líneas, es suficiente para poner los dientes largos a prácticamente cualquier aficionado a las artes marciales, dejando entrever un diseño de producción notable y, lo que es más importante, un tratamiento de la acción espectacular.

Esto último no es de extrañar si tenemos en cuenta que la serie tiene a Jonathan Tropper, cocreador de ‘Banshee’ —una de las mejores exhibiciones de acción que se han podido disfrutar recientemente en la pequeña pantalla— como creador y productor ejecutivo.

Lin, que ya ha tenido contacto con Lee tras dirigir en 2007 la comedia ‘Finishing the Game: The Search for a New Bruce Lee’, ha hablado de este modo sobre el nacimiento de ‘Warrior’.

“Siempre he admirado a Bruce Lee por sus esfuerzos pioneros a la hora de abrir puertas a los asiáticos en el entretenimiento y más allá. Me intrigó cuando [la productora ejecutiva] Danielle [Woodrwow] me habló sobre la leyenda urbana de su idea nunca producida de una serie de televisión y sugerí hacerla realidad. Después, cuando Shannon [Lee] compartió con nosotros los escritos de su padre, llenos de la filosofía única sobre la vida de Lee a través de un puto de vista raramente visto en pantalla, Danielle y yo supimos que Perfect Storm tenía que hacerla”.

A falta de más detalles, y sabiendo que se estrenará a lo largo de 2019, os dejamos con la sinopsis oficial de una ‘Warrior’ que ya se sitúa entre mis producciones catódicas más esperadas del año.