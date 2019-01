Tráiler de 'Sex Education': la nueva serie de Netflix con Gillian Anderson va de terapia sexual en el instituto

Como concepto, he de reconocer que el género "pubertad/hormonal" (que no adolescente, ahí hay una sutil diferencia de enfoque), no es que me llame demasiado la atención. Pero hay que reconocer que cuando me ofrecen una con la premisa de 'Sex Education' no puedo, cuanto menos, interesarme.

'Sex Education' es una de las principales apuestas de Netflix para este mismo mes de enero: una dramedia adolescente protagonizada por Gillian Anderson ('Expediente X', por ejemplo) y Asa Butterfield ('El juego de Ender') de la que ya tenemos su primer tráiler.

Otis Milburn (Butterfield) es un chico virgen algo torpe en lo social pero que es un experto en sexo debido a que su madre (Anderson) es una terapeuta sexual que habla abiertamente del tema con él. Algo que no es que le haga especial gracia pero que usará para abrir junto con Maeve (Emma Mackey) y su mejor amigo Eric (Ncuti Gatwa) una clínica de terapia sexual clandestina en el instituto.

La verdad es que si ya la sinopsis de 'Sex Education' no nos indica demasiado qué tipo de serie va a ser, el tráiler tampoco. Al comienzo del tráiler parece que veremos una comedia, pero a medida que avanza parece adquirir toques muy de drama adolescente (la música no ayuda) y de búsqueda de identidad sexual.

Laurie Nunn crea y escribe esta comedia que cuenta con Ben Taylor ('Catastrophe') como productor ejecutivo y director junto a Kate Herron. La primera temporada de 'Sex Education' constará de ocho episodios que podremos ver a partir del 11 de enero.