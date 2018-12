Tráiler de '¿Dónde estás, Bernadette?': Cate Blanchett desaparece en la nueva película de Richard Linklater

El estadounidense Richard Linklater y la australiana Cate Blanchett cruzan por fin sus caminos en la comedia '¿Dónde estás, Bernadette?' ('Where’d You Go, Bernadette'), basada en el best seller de Maria Semple. Hoy ya podemos echar un vistazo al tráiler de la película, que se estrena el 22 de marzo (en los cines de Estados Unidos, de momento no hay fecha para España).

Sólo por lo que deja ver el adelanto, ya parece claro que volveremos a disfrutar de otra gran interpretación de Blanchett, capaz de bordar cualquier papel (¡encarnó a Bob Dylan!). Por cierto, el reparto incluye también a Billy Crudup, Kristen Wiig, Judy Greer, Laurence Fishburne, Emma Nelson, Troian Bellisario, Zoe Chao y James Urbaniak, entre otros.

Desde 2015 lleva Richard Linklater intentando poner en marcha esta adaptación; desde entonces ha estrenado dos trabajos, 'Todos queremos algo' y 'La última bandera'. Además de ocuparse de la puesta en escena de '¿Dónde estás, Bernadette?', el cineasta reescribió el libreto inicial firmado por Michael H. Weber y Scott Neustadter, guionistas de 'Aquí y ahora' ('The Spectacular Now') o 'The Disaster Artist'. Esta es la sinopsis de la novela:

Bernadette Fox es famosa. Para Elgin, su marido y gurú de Microsoft, es una esposa con mucho carácter. Para las madres del colegio privado de Seattle es una deshonra. Para el gremio de arquitectos es un genio y para Bee, su hija adolescente, es sencillamente Mamá. Pero entonces... Bernadette desaparece.

Todo comienza cuando Bee llega a casa con excelentes notas. Sus padres le habían prometido que podría escoger el regalo soñado y Bee decide que quiere un viaje a la Antártida con ellos. Bernadette, entre muchas otras cosas, sufre de agorafobia y odia todo contacto social. Bee no acepta la idea de que su madre haya desaparecido, por lo que emprende su búsqueda rastreando la correspondencia de su madre: emails, mensajes, cartas secretas, documentos oficiales... Todo ello servirá para conformar un relato hilarante, que nos ayudará a reflexionar sobre la relación madres e hijos, amor, trabajo y amistad.