Tráiler de 'Berlin, I Love You': Mickey Rourke nos invita a la cuarta entrega de las ciudades del amor

La cuarta entrega de la cosmopolita saga de antologías de ciudades del amor ya está aquí. A la fundacional 'New York, I Love You' de 2008, la siguieron París (2006) y Rio (2014). Ahora es el momento de una nueva sesión de turismo romanticón: 'Berlín, I Love You' presenta diez nuevas historias de amor en la ciudad alemana.

Achtung en el nombre del amor

El primer tráiler de este episodio berlinés, es exactamente lo que te imaginas de una (otra) película como esta. Una gran variedad de excelentes actores y actrices de primer nivel, como Keira Knightley, Helen Mirren, Luke Wilson e incluso Mickey Rourke, reunidos para contar varias historias sobre el amor y la familia y cualquier otra emoción que el ser humano pueda sentir en una sala de cine si no está especialmente puesto en el tema de la romcom o si ha vivido una temporada en la ciudad.

Doce directores contribuyen a la causa, entre ellos Fernando Eimbcke, Dennis Gansel, Massy Tadjedin, Peter Chelsom, Til Schweiger, Justin Franklin, Dani Levy y Dianna Agron. Lo más curioso de esta "franquicia" es que las cuatro películas han contado con una calificación R, por lo que imaginamos que habrá algún que otro culo a lo largo de las numerosas tramas.