El tercer tráiler de 'Capitana Marvel' nos alucina con temazos noventeros y regresos por todo lo alto

Marvel lo ha vuelto a hacer. Cada vez que se acerca la fecha de estreno de una de las nuevas y flamantes películas que se incorporarán a su Universo Cinematográfico, mis ojos giran, resoplo y pienso con pereza "¿otra vez?"; todo esto para, después, ver alguno de los tráilers previos al lanzamiento e ir corriendo al calendario para ver cuánto hay que esperar hasta el lanzamiento.

Lo que acabo de describir es, exactamente, lo que me ha ocurrido en cuanto he visto este nuevo avance de 'Capitana Marvel' al que el estudio superheróico ha decidido llamar "special look". Hasta el momento había pasado de puntillas por los anteriores trailers, pero después de ver este minuto y medio tengo las expectativas por las nubes. Juzgad por vosotros mismos.

Puede que arrancar el tráiler con el temazo 'Connection' de Elastica sea hacer trampa, pero esta bofetada noventera musical es sólo un pequeño —gran— detalle dentro de un aperitivo que, aunque vuelva a reincidir en una nueva historia de orígenes —y todos sabemos lo peligrosas que son en cuanto a narrativa se refiere—, posee los suficientes alicientes como para anticipar uno de los grandes bombazos del año.

El 8 de marzo —justo en un par de meses— Brie Larson circulará por nuestras pantallas embutida en su traje de goma Kree en la última aventura del MCU previa al estreno de 'Endgame', en la que regresarán Samuel L. Jackson en el papel de Nick Furia y —ya era hora— Clark Gregg como el agente Coulson. No se cómo llevaréis vosotros los niveles de hype, pero yo estoy empezando a alterarme un poco...