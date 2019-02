Primer tráiler de 'His Dark Materials': Tom Hooper dirige la nueva y ambiciosa versión de 'La brújula dorada'

Como no solo de cine vivimos, ayer en el contexto de los Óscar 2019 pudimos ver algún que otro adelanto de lo que ha de venir televisivamente hablando en los próximos meses. Y uno de los proyectos más interesantes es la nueva adaptación de 'La materia oscura' que BBC está preparando y de la que nos ha dejado ver ya un breve tráiler.

'His dark materials', que en España podremos ver gracias a HBO (que coproduce la serie), cuenta con Tom Hooper ('El discurso del rey', 'Los miserables') en la dirección sobre un guion de Jack Thorne (responsable de las 'This is England' televisivas y de 'Harry Potter y el legado maldito'). Si esto no es ya motivo de curiosidad, atentos porque el reparto es colosal.

Dafne Keen, Ruth Wilson, James McAvoy, Clarke Peters y Lin-Manuel Miranda encabezan esta nueva adaptación que, esperamos, tenga mejor recibimiento que 'La brújula dorada'. De momento, BBC ha asegurado que habrá dos temporadas de la serie basada en la obra de Philip Pullman.

En un mundo fantástico de corte victoriano, Lyra (Keen) es una joven chica que vive, a petición de su tío Lord Asriel (James McAvoy), refugiada en Jordan College Oxford. Su vida cambiará cuando llega Mrs. Coulter (Wilson) y Lyra se embarcará en un gran viaje de Oxford a Londres y de ahí al Norte. Un viaje lleno de peligro y en el que estarán perseguidos por el Magisterio, la institución que lo gobierna todo.