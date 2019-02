Nuevo tráiler de 'Detective Pikachu', la película con Ryan Reynolds dando vida al Pokémon más adorable y divertido

Tres meses después de lanzar el primer adelanto, Warner ha presentado un nuevo tráiler de 'Detective Pikachu', la película de acción real de la franquicia Pokémon. Ya sin la sorpresa del teaser, y con más escenas de las criaturas, lo cierto es que la propuesta parece muy divertida e ideal para un buen rato de palomitas en el cine.

O eso espero. También confío en poder verla en versión original porque creo que la interpretación de Ryan Reynolds, responsable de la voz y los gestos del adorable Pikachu, va a ser clave para el éxito de la película. En mi opinión, al tráiler español le falta la gracia del protagonista de 'Deadpool':

“Acting is behaving truthfully under imaginary circumstances” – Sanford Meisner. Point is, there’s a new Detective Pikachu trailer tomorrow. pic.twitter.com/g9dRTOJHL1