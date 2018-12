Los 21 mejores trailers de 2018

Pese a considerarlo como una simple herramienta publicitaria, un tráiler no deja de ser un ejercicio narrativo que debe capturar con fidelidad la esencia de un largometraje en poco más de dos minutos articulados con la mayor fluidez posible y, a su vez, invitarte a ir al cine sin pensártelo dos veces. Algo que puede parecer sencillo en primera instancia, pero mucho más complicado de lo que aparenta.

Para celebrar el noble arte del avance cinematográfico y continuando con nuestros artículos en los que recopilamos lo mejor del año, os traigo este listado en el que recojo los 21 mejores trailers que nos ha dado 2018. Una selección sin orden de preferencia y basada en mis gustos personales —si que tirar piedras, ya sabéis a quien dirigirlas— con la que os dejo a continuación.

'Misión: Imposible - Fallout' ('Mission: Impossible - Fallout')

Hace unos días, Spotify me envió mi lista de canciones más escuchadas a lo largo de 2018, figurando en primera posición el temazo de Imagin Dragons 'Friction'. La culpa de esto la tuvo este alucinante tráiler de 'Misión: Imposible - Fallout', que combina música e imagen para hacer justicia en apenas dos minutos y medio a la espectacular orgía de acción y gloriosas set-pieces de la última película de Christopher McQuarrie y Tom Cruise. Un tempo perfecto y las justas revelaciones para un avance modélico.

'Vengadores: Infinity War' ('Avengers: Infinity War')

El principal requisito que debía cumplir el tráiler de la fantástica 'Vengadores: Infinity War' era transmitir la sensación de estar ante un mega evento digno del mundo del cómic; y vaya si lo cumplió. En su escasa duración, este épico aperitivo dejó bien clara la escala que iba a tener el nuevo crossover de los héroes más poderosos de la tierra, dejando a propios y extraños salivando después de ver al Capi barbudo sujetar el puño de Thanos.

'Godzilla: Rey de los monstruos' ('Godzilla: King of the Monsters')

Hablando de escala y épica, no podemos pasar por alto la salvajada de tráiler con el que 'Godzilla: Rey de los monstruos' nos ha subido a un tren del hype que circula a toda velocidad. ¿Que tenemos entre manos un filme kaijū-eiga a la antigua usanza? Pues no pasa nada; no escatimamos en gastos y sacamos la artillería pesada para enseñar cómo el largarto gigante se dan de tortas con Mothra, King Ghidorah y compañía mientras arrasan una ciudad a su paso. Yo ya estoy lanznado billetes a la pantalla.

'Suspiria'

Pese a contar con un tráiler más extenso y detallado, he decidido quedarme con el teaser de 'Suspiria' como una de las mejores muestras que nos ha dejado 2018 a la hora de capturar y transmitir atmósferas malsanas y opresivas. Un pequeño adelanto en el que se deja claro que Luca Guadagnino ha apostado por un punto de vista único, artístico y personal a la hora de abordar el clásico de Dario Argento. Mención especial para la ausencia de diálogos, el uso de la música y la tipografía que deletrea el título de la película.

'Bohemian Rhapsody'

Está bien, utilizar un mashup de grandes éxitos de Queen para montar un tráiler de una película es hacer trampa; pero a ver quién es el guapo que se resiste a entregarse en cuerpo y alma a 'Bohemian Rhapsody' después de escuchar condensados varios temazos del mítico grupo. Y si ya terminamos con ese planazo que nos transporta directamente al LIVE AID de 1985, apaga y vámonos. Tan vibrante como la película que promociona.

'Malos tiempos en El Royale' ('Bad Times at El Royale')

Deslices narrativos e inconsistencias dramáticas aparte, si algo hay que destacar de 'Malos tiempos en El Royale' es su impecable apuesta tonal y estilística; un punto fuerte que, precisamente, es el que explota a las mil maravillas el tráiler de los último de Drew Goddard. Estilo a raudales, un desfile deslumbrante de rostros conocidos, una mezcla de sonido muy acertada y una selección musical impoluta para un avance de órdago y montado con un ritmo impagable.

'Nosotros' ('Us')

Una de las últimas sorpresas del año ha sido el tráiler de 'Nosotros', el esperado nuevo trabajo de Jordan Peele tras haber alucinado a medio mundo con la brutal 'Déjame salir'. Más allá del mal rollo que transmite y de lo demencial de su propuesta, puede que lo mejor de este avance sea la sensación que transmite de que, pese a parecer demasiado revelador, deja en el tintero infinidad de sorpresas guardadas para el que, sin duda, será uno de los grandes estrenos de 2019.

'Un lugar tranquilo' ('A Quiet Place')

Con la arriesgada 'Un lugar tranquilo' John Krasinski apostó a todo o nada y, por suerte, le salió bien la jugada. Un filme tan peculiar, en el que el uso del sonido —muy atípico dentro de los estándares del género— se eleva como principal seña de identidad, debía contar con un tráiler que captase a la perfección el código genético de la propuesta: un par de escuetas líneas de diálogo, unas pinceladas musicales y el silencio por bandera en uno de los mejores avances del año.

'Megalodón' ('The Meg')

En las antípodas de la honestidad encontramos el tráiler de 'Megalodón'. La engañifa del año fue esta inteligente campaña de márketing que prometía una monster movie que parecía abrazar la serie B y un humor gamberro y pasado de rosca sin ningún tipo de miramientos —lo de la cover de 'Beyond the Sea' es maravilloso—. Lástima que al final se nos sirviese un plato blanqueado y precocinado al gusto de las audiencias chinas, pero no debemos quitarle mérito al tráiler en cuestión.

'Hereditary'

Uno de los debates sin sentido alguno del año ha sido el que intentaba esclarecer si 'Hereditary' es una película de terror o no. Mi posición al respecto es bien clara, pero no voy a entrar en ello; en lugar de eso, voy a catalogar el tráiler del debut de Ari Aster como el avance más sobrecogedor de todo 2018. La banda sonora sigue siendo espeluznante, y el dichoso ruido que hace Charlie con la boca ya ni os cuento. El horror.

'Glass (Cristal)'

Ni Vengadores, ni Capitanas Marvel ni leches en vinagre; los grandes representantes del cine de superhéroes de 2019 están en la nueva película de M. Night Shyamalan. Cualquiera de sus avances presentados hasta la fecha cumple de sobra con su función: dibujar la atmósfera que envolverá la película, esa sobriedad propia del director indio y un magnetismo impagable. Damas y caballeros, esto sí es un crossover como Dios manda.

'Ha nacido una estrella' ('A Star is Born')

Una historia como la de la 'Ha nacido una estrella' de Bradley Cooper y Lady Gaga necesita un tráiler que refleje de modo muy eficiente ese aura de bigger than life que transpira la película. Además de esto, los dos minutos y medio que presiden estas líneas deslumbran con el carisma de sus dos protagonistas, con destellos de la dirección de fotografía de Matthew Libatique y, por supuesto, con el único chorro de voz de la señorita Germanotta.

'Mandy'

Era una tarea harto difícil, casi imposible, capturar en un avance los niveles de demencia y lisergia del último trabajo de Panos Cosmatos, pero este breve clip cumple a la perfección su objetivo, mostrando sin tapujos las dos caras de 'Mandy'; tanto la más reposada y enigmática como la más salvaje y violenta. Además, teniendo a Nic Cage desatado, es complicado resistirse.

'Nación salvaje' ('Assassination Nation')

Una de las grandes sorpresas del pasado Festival de Sitges fue 'Nación salvaje'; una auténtica locura que, más allá de su mensaje, controvertido y muy reivindicativo, destacó gracias a un estilo narrativo tan furioso, visceral y vibrante como su estética. Elementos que quedan plasmados a las mil maravillas en un tráiler que grita "imprescindible" a los cuatro vientos.

'Overlord' ('Overlord')

Nazis, monstruos, una pequeña dosis de intriga a la antigua usanza y un aluvión de acción con tintes de terror. Esos son los ingredientes con los que Julius Avery y J.J. Abrams han dado forma a su divertidísima aproximación a la II Guerra Mundial en 'Overlord', y que nos vendieron en un tráiler que revela lo justo sin dejar de alimentar el interés a base de espectáculo. Viniendo de la factoría Bad Robot, era complicado que errase el tiro.

'El rey león' ('The Lion King')

A veces, más allá de vender un producto de forma justa y fiel al contenido final, lo mejor que puede hacer un tráiler es generar debate; y en lo que respecta a controversia, este teaser del remake live action —o no— de 'El rey león' ha cumplido su cometido con creces. Discusiones sobre la frontera que separa la animación de la acción real aparte, es indiscutible que el poderío visual de lo nuevo de Jon Favreau tiene a buena parte de su público potencial salivando mientras espera el estreno.

'Alita: Ángel de combate' ('Alita, Battle Angel')

Juntad a un visionario como James Cameron y a un narrador artesano de la talla de Robert Rodriguez, extraed lo mejor de cada uno de ellos, ponedles al frente de una licencia tan jugosa como la 'Alita' de Yukito Kishiro y esperad a que lluevan los billetes del cielo. Sólo hemos necesitado tres tráilers, a cada cual más alucinante que el anterior y montados con un gran sentido de la épica y luciendo palmito digital para estar deseando como locos ver en la gran pantalla la orgía de destrucción cyborg que prometen.

'First Man (El primer hombre)'

La película os habrá dejado más o menos fríos pero, como suele decirse, al César lo que es del César. Porque este tráiler de 'First Man (El primer hombre)' es una de esas piezas que te arrastra al cine sin demasiada dificultad, estructurado en un crescendo constante que culmina con una cuenta atrás y una pequeña secuencia de montaje que corta la respiración y pone los pelos de punta.

'MID90s'

Si capturar una época y las sensaciones propias de ella de forma fiel a la realidad en un largometraje de hora y media es una tarea que muy pocos privilegiados pueden llevar a buen puerto, imaginad hacerlo en poco más de dos minutos. Pues bien, Jonah Hill y su equipo lo han conseguido en un avance de 'MID90s' que nos transporta directamente a la última década del siglo pasado, tanto en lo que respecta audiovisual como a nivel de atmósfera. Brillante.

'Deadpool 2' (Conoce a Cable)

No hay nadie como el Mercenario Bocazas para romper la cuarta pared, pasarse el juego metacinematográfico y hacernos soltar unas cuantas carcajadas, y esto puede comprobarse en estos dos minutos con un giro desternillante. Toda la campaña promocional de 'Deadpool 2' fue excepcional, pero este tráiler de presentación de Cable se lleva la palma. Bendito seas, Ryan Reynolds.

'Upgrade'

El avance "tradicional" de 'Upgrade' es una gozada que hace justicia al auténtico festín de acción sci-fi que nos brinda el úlitmo trabajo de Leigh Whannell, pero este throwback trailer —oficial— de la gente de Crypt TV son palabras mayores. Filtros VHS, narración lapidaria y música ochentera que nos hacen desear que la película se hubiese rodado tal cual.

Estas han sido mis 21 elecciones para dar forma a la selección de los mejores trailers de 2018. ¿Echáis en falta alguno? ¿Cuál eliminaríais de la lista? Como siempre, hacédnoslo saber en los comentarios.