El inquietante tráiler de 'Child's Play' nos presenta al moderno muñeco diabólico

MGM y Orion han lanzado el primer tráiler de 'Child’s Play', un reboot de la popular saga de horror iniciada en 1988 con el film dirigido por Tom Holland. La nueva versión ha sido realizada por el desconocido Lars Klevberg, responsable de la próxima 'Polaroid', y tiene previsto su estreno en cines el 21 de junio.

La nueva versión de "Chucky" quiere adaptarse a los nuevos tiempos y opta por integrar la inteligencia artificial en su historia, descartando el elemento fantástico de la original, donde el muñeco estaba poseído por un asesino en serie. Aubrey Plaza tiene el papel de la pobre madre que hace un regalo a su hijo con motivo de su cumpleaños, con la mala fortuna de que el juguete tiene una "naturaleza siniestra" e intenciones criminales...

Brian Tyree Henry, Gabriel Bateman, Beatrice Kitsos y Ty Consiglio completan el reparto de la película. Cabe destacar que el creador de la película original, Don Mancini, no está implicado en este proyecto; MGM tiene los derechos del film 'Muñeco diabólico' ('Child's Play') y no ha necesitado la colaboración de Mancini. Le ofrecieron poner su nombre, figurar como productor ejecutivo, pero él se negó.

"Obviamente, hirieron mis sentimientos... yo creé al personaje y alimenté la franquicia durante tres putas décadas... Así que cuando alguien dice: Oh, sí, nos encantaría tener tu nombre en el film... Fue difícil no sentir como que me estaban subestimando. Solo querían el apoyo. A lo cual me negué rotundamente", declara Mancini, que tiene en marcha una serie de televisión sobre el mismo Chucky.