'Hellboy' promete fiesta: el reboot lanza un nuevo tráiler cargado de monstruos, destrucción y bromas

Si un teaser o primer tráiler tiene que generar curiosidad, el adelanto "final" ha de impresionar, y eso es lo que pretende Lionsgate con este nuevo tráiler de 'Hellboy'. Monstruos de toda clase, ciudades siendo destruidas y acción imposible apoyada en la magia del CGI, todo vale con tal de dejar con la boca abierta al potencial público, convencido de que lo va a pasar genial (aunque ya haya visto los momentos más espectaculares).

Recordemos que esto es un reboot de la también llamada 'Hellboy' (ya podían haber cambiado un poco el título) estrenada en 2004, con Ron Perlman de protagonista bajo la dirección de Guillermo del Toro. La nueva adaptación de los cómics de Mike Mignola llega con la puesta en escena de Neil Marshall y con David Harbour en la piel del bromista demonio rojo.

Parece que Marshall ha apostado por un tono más ligero y lúdico, por ofrecer diversión ante todo. No es mala forma de distanciarse y hacer olvidar la anterior versión, muy aplaudida y respetada (al menos la primera parte, la secuela mejor olvidarla). 'Hellboy' se estrena en cines el 12 de abril aunque a las salas españolas no llegará hasta el 17 de mayo.

Milla Jovovich da vida a la villana de esta nueva entrega que, pese a reiniciar la franquicia e incluir información sobre el origen de Hellboy, no será una historia sobre los orígenes de este particular antihéroe. El reparto se completa con Ian McShane, Daniel Dae Kim, Sasha Lane, Penelope Mitchell y Thomas Haden Church, entre otros. A continuación puedes leer la sinopsis oficial y más abajo he dejado los tres nuevos carteles de la película:

La Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal (AIDP) encomienda a Hellboy la tarea de derrotar a un espíritu ancestral: Nimue, conocida como la Reina de la Sangre. Nimue fue la amante del mismísimo Merlín durante el reinado del Rey Arturo, así aprendió los hechizos que la llevaron a ser una de las brujas más poderosas. Pero la locura se apoderó de ella y aprisionó al mago para toda la eternidad. Hace siglos consiguieron acabar con esta villana, enterrándola profundamente, pero ha vuelto de entre los muertos con la intención de destruir a la humanidad con su magia negra...