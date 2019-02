Aquí está el tráiler de 'Frozen 2': un primer y emocionante adelanto de la esperadísima secuela de Disney

¡Por fin! Tras la broma de los créditos de 'Ralph rompe Internet', Walt Disney Animation ha lanzado el primer y emocionante tráiler de 'Frozen 2', la esperadísima secuela del éxito animado de 2013. Aunque el vídeo dura dos minutos, es un teaser que no revela gran cosa.

Se recupera a los protagonistas de la primera parte y se da a entender que habrá nuevos y grandes retos por delante, una aventura que pondrá a prueba a las dos hermanas y sus fieles amigos. Justo lo que queríamos ver. No quedé muy cautivado con 'Frozen' pero acepto encantado otra ración de espectacular aventura de fantasía para todos los públicos. Por cierto, 'Frozen 2' se estrena en cines el 22 de noviembre (una semana después llegará a la cartelera española).

Para tranquilidad de los fans, repite en la dirección el dúo formado por Jennifer Lee y Chris Buck mientras que Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff y Josh Gad vuelven a poner las voces a los personajes principales en el reparto original: Anna, Elsa, Kristoff y Olaf. Por cierto, la última vez que les vimos en la gran pantalla fue en el desafortunado corto 'Olaf's Frozen Adventure', proyectado delante de 'Coco' (2017).

'Frozen 2' también presenta un enigmático teaser póster

Recordemos que 'Frozen' (en España titulada 'Frozen, el reino del hielo') fue todo un acontecimiento hace seis años, llegando a recaudar 1.276 millones de dólares en todo el mundo, logrando (y conservando hasta el día de hoy) el récord de película de animación más taquillera de la historia.

También cabe destacar que se alzó con dos Premios Óscar, en las categorías de mejor producción animada —derrotando a 'El viento se levanta', 'Ernest y Célestine', 'Los Croods' y 'Gru 2: Mi villano favorito' ('Despicable Me 2')— y mejor canción original —por el popular tema 'Let It Go' (de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez)—.