'Agentes de SHIELD': el tráiler de la temporada 6 trae sorpresas y una vuelta al espacio

Es muy probable que si me preguntáis qué serie de Marvel echo más de menos temporada a temporada, no os responda 'Daredevil' o 'Legion', sino 'Agentes de S.H.I.E.L.D.' que año a año se convierte en el máximo exponente de lo que puede llegar a ser un cómic de superhéroes llevado a la televisión.

Que no es que las otras series no sean buenas, pero la decana de las series de Marvel traslada muy genuinamente esa experiencia. Así que estoy esperando como agua en mayo la sexta temporada de 'Agents of S.H.I.E.L.D.' cuyo estreno está programado para este próximo verano y ya podemos ver un primer tráiler sorprendente.

A pesar de que la serie se estrena deliberadamente después de 'Vengadores: Endgame', desde Marvel han evitado hacer cualquier referencia a la resolución del entuerto con Thanos que se atisbaba durante los episodios finales la quinta temporada.

En el tráiler vemos al equipo en duelo tras la (segunda) muerte de Coulson (Clark Gregg), pero tampoco estarán demasiado tiempo parados porque enseguida estarán en acción. ABC no ha desvelado sinopsis alguna sobre qué nos encontraremos en los 13 episodios de esta temporada, pero vemos que continuarán las aventuras en el espacio que tan bien le sentó a la serie en la temporada anterior (con Fitz y Simmons) y Quake (Chloe Bennet) tiene nuevo look.