Telecinco lo intenta de nuevo con 'Secretos de estado': el thriller político llegará el próximo miércoles

Ya tenemos segundo asalto entre ficciones de Telecinco y Antena 3. Tras el fracasado intento de derrotar a 'Matadero' con 'Los Nuestros 2', en esta ocasión la cadena de Mediaset sacará su otra gran apuesta del año: el thriller político 'Secretos de estado' cuyo primer episodio veremos el próximo miércoles 13 de febrero.

Nos encontramos con la historia de Alberto Guzmán (Emmanuel Esparza), el presidente de gobierno de España y su mujer Ana Chantalle (Miryam Gallego). Tras un intento de magnicidio, la impecable imagen pública que venían dando se resquebraja al salir a la luz temas como la relación que el presidente tiene con su jefa de prensa (Michelle Calvó).

"Mi marido está vivo y sigue siendo el presidente del país". El momento ha llegado. ¡#SecretosDeEstado (@SecretosEstado) llega este miércoles 13 de febrero a Telecinco! 👏 pic.twitter.com/uLEOt5QcMG — Telecinco (@telecincoes) 7 de febrero de 2019

He de reconocer que, en cierto sentido, viendo los adelantos me ha venido a la cabeza la 'Scandal' de Shonda Rhimes. No me extraña porque a thriller de secretos en altas instancias de gobierno con tramas sexis de por medio nadie gana a Shondaland... y esto tiene pinta de que va a derivar hacia el tema sexythriller que tanto gusta en la cadena.

En el lado negativo (o más negativo) nos encontramos con que 'Secretos de estado' está creada por Frank Ariza, quien perpetró esa cosa que fue 'El Continental'. Si ya de por sí no despierta el proyecto demasiada confianza, menos lo hace el que una de sus protagonistas (Miryam Gallego) declarase:

Se parte más con un tinte político, pero a mitad de esta temporada, el thriller tiene un peso muy grande y las intrigas amorosas ganan importancia hacia el final de la temporada. Hay un trío por un lado y varias parejas que llevan todo el peso de la serie. Se desdibuja bastante esa primera línea política. [...] He bebido mucho de House of Cards porque a nivel de guion, yo creía que íbamos un poco por ahí o que era lo que queríamos dar. Se me ha dicho un "no" rotundo, un "no nos interesa ese matrimonio" y que íbamos a contar otra historia. [...] A mí me gustaba la serie política con la que hemos arrancado. No me interesan tanto las tramas amorosas.

Vamos, que los que esperábamos un thriller político de rigor, tendremos que seguir esperando sentados. Pero ojo, que si en vez de 'House of Cards' nos dan algo más cercano a un 'Scandal' decente no seré yo el que se queje (demasiado).