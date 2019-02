'Young Sheldon' renovada por dos temporadas más: la precuela de 'The Big Bang Theory' llegará hasta 2021

CBS no quiere quedarse sin las series de Chuck Lorre tras el final de 'The Big Bang Theory' este próximo mes de mayo. Hace unas semanas fue 'Mom' la que renovó por dos temporadas más y ahora la cadena ha llegado a un acuerdo para alargar la vida de 'Young Sheldon' hasta la cuarta temporada, es decir, que la serie tendrá como mínimo dos temporadas más.

'Young Sheldon' está promediando en su segunda temporada 14,6 millones de espectadores y un 2.7 en los ratings, unas cifras excelentes que prácticamente aseguraban su continuidad salvo alguna catástrofe inesperada. De hecho, es la segunda comedia con mejores datos actualmente, solo por detrás de 'The Big Bang Theory', que supera los 17 millones de televidentes de media por episodio en su duodécima temporada.

El futuro de la serie y de Lorre

La cadena se asegura así seguir contando con la serie hasta 2021 y a buen seguro será la sustituta en la parrilla de 'The Big Bang Theory'. No obstante, CBS no anunciará su programación de cara a la próxima temporada hasta los upfronts de mayo, pero raro sería que no concediesen ese codiciado hueco a 'Young Sheldon'.

Recordemos que el contrato de Lorre le une en exclusividad a Warner Bros. TV hasta junio de 2020, pero es probable que entonces cambie de aires. Netflix, que actualmente colabora con él en 'El método Kominsky', Amazon y Apple ya se han interesado por sus servicios, por lo que a la vuelta de la esquina tendremos una subasta por ver quién consigue llegar a un acuerdo con él.

Vía | THR