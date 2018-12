'Tell me a story' renueva por una temporada 2: la adaptación de la serie española seguirá contando cuentos modernos

Es curioso, o por lo menos me lo ha parecido a mí, el modesto ruido que ha generado, incluso dentro de nuestras fronteras, la existencia de 'Tell me a story'. La nueva serie de Kevin Williamson ('Scream', 'Crónicas vampíricas') para CBS All Access que adapta el formato de la serie española 'Cuéntame un cuento', que vimos hace ya cuatro años en Antena 3.

Pero aunque haya pasado algo desapercibida por la plataforma (y por HBO España, que por alguna razón no la incluyó en su comunicado mensual de novedades), los siete episodios estrenados hasta el momento de su primera temporada han debido funcionar lo suficiente y la serie ha sido renovada por una segunda temporada.

'Tell me a story' es una serie que entrelaza varios de los cuentos clásicos como Los tres cerditos, Hansel y Gretel, etc., ambientados en la actualidad y con cierto giro "turbio". Una revisión de cuentos que en realidad no es nueva y, si bien abusa del cliché, la crítica se ha mostrado ligeramente benévola.

En el reparto nos encontramos a James Wolk, Billy Magnussen, Dania Ramirez, Danielle Campbell, entre otros. La verdad es que tengo curiosidad por ver qué le ha salido a Williamson. La serie original, en su momento, fue bastante estimulante siendo un buen ejemplo de cómo soplaban aires de cambio en la ficción española.