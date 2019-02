'Nightflyers' se queda en una única temporada: el terror espacial de George R.R. Martin ha sido cancelado

Diez episodios, eso es lo que ha durado la última adaptación de una obra de George R.R. Martin, autor de 'Juego de Tronos'. Estoy hablando de 'Nightflyers', basada en la novela corta y desarrollada por Jeff Buhler y Daniel Cerone para SyFy.

La cadena norteamericana ha decidido cancelar la serie tras una primera temporada que ha tenido un recibimiento bastante tibio tanto en audiencias como en críticas. Algo que se ha trasladado a su estreno internacional en Netflix, con apenas ruido a su alrededor (yo reconozco que tenía ganas de verla, pero no ha habido nada de ocasión).

Ojo, esto no significa que no pudiéramos ver más 'Nighflyers' en el futuro, dado que Netflix coprodujo (y distribuyó internacionalmente) esta primera temporada. No sería la primera serie que rescata la plataforma de streaming por antonomasia, pero para ello debe funcionar bien... y no tiene pinta de hacerlo.

Protagonizada por Eoin Macken y David Ajala entre otros, 'Nightflyers' gira en torno a una expedición científica de viaje al extremo del Sistema Solar a finales del siglo XXI. Martin propuso una historia de terror espacial que ya tuvo hace años adaptación en formato film.