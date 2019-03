Necesitamos que vuelva 'Sensación de Vivir': recordamos las 19 tramas más locas que ocurrieron en Beverly Hills 90210

Tori Spelling parece empeñada en volver a su etapa adolescente. Ella fue quien comenzó los rumores sobre el regreso de 'Sensación de Vivir' ('Beverly Hills 90210'), la serie juvenil de más éxito de la década de los 90. Y esto tiene sentido si hacemos caso a lo que se planteó en 'The Unauthorized Beverly Hills, 90210 Story', que relataba cómo fueron los comienzos del rodaje.

De entre todos los guiones que tenía sobre la mesa su padre, Aaron Spelling, el proyecto de Darren Star captó su atención: una serie sobre jóvenes como ella y sus amigos. No le costó mucho convencer a su padre para que produjera lo que más tarde se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia de la televisión.

¿Existen pruebas de que todo esto sea verdad? Obviamente no, como tampoco las hay de que nadie supiese quién era de verdad esa chica "anónima" que se presentaba a los castings para interpretar a Donna Martin. Pero si todo esto es cierto, Tori Spelling consiguió dar luz verde a un proyecto y agenciarse uno de los roles protagonistas.

Desde que la serie terminara, no muchos de sus actores protagonistas han conseguido alcanzar un éxito parecido del que disfrutaron cuando interpretaban a los adolescentes de Beverly Hills, aunque la gran mayoría de ellos no han parado de trabajar desde entonces. Muchos de ellos han centrado su carrera en la televisión, destacando principalmente Shannen Doherty, que participó durante tres temporadas en otra de las producciones de Aaron Spelling.

Se acerca la vuelta a Beverly Hills 90210

Tanto ella como Luke Perry (actualmente en 'Riverdale') son los actores más recordados y a los que mejor les ha ido, quizá sea por esto por lo que su participación en este revival aún está en el aire. Ian Ziering, tras la finalización de su conocida saga de 'Sharknado' parece que sí está dispuesto a retomar a su Steve Zanders.

Otro ídolo de adolescentes que consiguió relanzar su carrera tras interpretarse a sí mismo en una serie de televisión, fue James Van Der Beek, quien diera vida a Dawson Leery en 'Dawson Crece' ('Dawson's Creek') y que retomó parte de su personaje en 'Don’t Trust the B---- in Apartment 23', que a pesar de permanecer en activo durante solo dos temporadas, es una comedia a tener muy en cuenta. ¿Pero tiene sentido para la audiencia regresar a Beverly Hills?

A todo el mundo le gusta echar la vista atrás y producciones como 'Madres Forzosas' ('Fuller House') han salido airosas con el paso del tiempo. Pero las series teenagers han madurado mucho desde que Brenda y compañía iban al instituto. ¿Es Sensa demasiado simple?

Esa es una de las ideas preconcebidas que se tiene de ella, y mi compañero Juan Rodríguez y yo estamos totalmente en contra. Desde Brenda Forever, y el libro 'Guía de Sensación de Vivir para el teenager de hoy' reivindicamos la importancia de la serie. Los tópicos que encontramos en las series actuales ya fueron asentados entre los pasillos de West Beverly High School. Lo que se chismorrea en las stories de Instagram, lo hacía ya Andrea en el periódico juvenil Blaze.

En 'Sensación de Vivir', los Walsh, una familia humilde de Minesotta, se mudaba a Beverly Hills. Los mellizos Brandon (Jason Priestley) y Brenda (Doherty) llegaban a un instituto nuevo en el que estudiaban los ricos y famosos. A los más jóvenes este comienzo de serie les puede sonar de algo ya que es el mismo comienzo que el de 'Élite' (con algunas claras diferencias, obviamente).

Los Walsh y sus compañeros solo tenían un examen al año, algo que han imitado otras ficciones juveniles. A nadie le interesa ver qué notas sacan, pero sí con quiénes se lían estos personajes. El triángulo amoroso por excelencia de Sensa era el formado entre Brenda, Dylan y Kelly. ¿Un chico dudando entre una rubia y una morena? Esto nos suena... ¡claro! 'Riverdale', la serie teen por excelencia de EE.UU. (inspirada en los cómics de Archie), tiene a Betty, Archie y Veronica.

Otras series más modernas se han preocupado más por tramas sociales como 'My Mad Fat Diary' o el reciente estreno de Netflix, 'Sex Education'. Pero 'Sensación de Vivir' ya sacó a la luz muchos temas que eran tabú en aquella época. Uno de los capítulos más recordados de la serie es 'Slumber Party', en el que Kelly confiesa que fue forzada durante una cita con un chico. Brenda, por su parte, concienció a las jóvenes sobre cómo detectar el cáncer de mama.

Las 19 tramas más locas de 'Sensación de vivir'

A pesar de los intentos de la serie por hablar de estos temas de una manera seria y comprometida, no dejaba de ser muchas veces algo oportunista. De hecho, algunas de estas tramas conforman nuestra lista de las diecinueve peores ideas para episodios que hemos visto en 'Sensación de Vivir' (hasta ahora):

Cuando apareció el primer gay en la serie y no querían decir que era gay

La única explicación lógica para que un chico rechace los intentos de seducción de Kelly Taylor es que sea gay. Pero son los años 90 y estamos en una serie de Fox y hablar de estos temas era bastante peliagudo por lo que, aunque durante todo el episodio rondan el tema y hablan de ello sutilmente, nunca llega a definirse como tal porque no vaya a ser que los mandamases se nos enfaden.

Cuando Dylan era un vaquero del Oeste

Cuando una serie no sabe qué hacer siempre se guarda un as en la manga: la trama de las vidas pasadas. ¿A alguien le puede interesar que Dylan fuese en una vida pasada un vaquero del oeste? Esta historia nos intentó colar que el amor de Dylan y Kelly era eterno y que sus almas estaban conectadas. Pero todos sabemos que la OTP real de la serie es la de Dylan y Brenda.

Cuando Chandler amenazó con matarse

Ni Matthew Perry se acuerda de qué iba el episodio que protagonizó en 'Sensación de Vivir'. El conocido actor de 'Friends' interpreta a un tenista al que entrevista Brandon y que le entrega un guion (porque además de deportista le da a las letras). Su historia, en la que no muy disimuladamente acaba matando a su padre, pone en alerta a Brandon, pero el giro final no se lo espera nadie y muy pocos lo recuerdan. Uno de los episodios más confusos de la serie.

Cuando a Kelly le dio amnesia y no recordaba a Brandon

Llega un momento en que 'Sensación de Vivir' se convierte en una telenovela clásica y claro no podía faltar un episodio con una trama tan trillado como el de la amnesia (aunque científicamente aún no se haya probado).

Cuando Andrea y Brenda se pelearon por un mismo chico

Cuando Andrea y Brendan se pelean por el profesor de interpretación; la historia es bastante inverosímil porque es imposible que Andrea pueda rivalizar con la perfecta Brenda Walsh. Increíblemente es Andrea la que gana y aunque el capítulo no tiene ni pies ni cabeza (¿qué hace la tímida de Andrea interesada en la interpretación así tan de repente?) nos dejó un momento memorable: la hostia que le mete Brenda en plena actuación. No sabemos si Andrea dejó su repentino interés en ser actriz por este motivo.

Cuando Dylan se fue de retiro espiritual a una cuadra de caballos

Cuando tienes tu corazón ocupado por dos chicas, lo más normal es que necesites tiempo para reflexionar. Dylan podría haber optado por quedarse en su casa sin salir, pero prefiere retirarse a un rancho a montar caballos y ya de paso a la mujer que los cuida. Mientras Brenda y Kelly siguen enfrentadas y sufren por el amor del chico, él se reconforta con otra. Pues vaya con el galán de la serie.

Cuando Brandon se enfrentó al racismo, él solo

'Sensación de Vivir' y su tema social de la semana cantaba mucho. En este caso Brandon se encandila por la nueva vecina (la mismísima Vivica A. Fox) y se enfrenta él solo a todos aquellos que atacan a su familia porque vaya por Dios, es una familia negra. Este momento de tolerancia hubiese funcionado mejor si durante el resto de episodios se hubiesen incluido a más personajes pertenecientes a minorías y se les hubiese integrado en las tramas principales.

Cuando Brenda encuentra un perro en la calle

Ya está. No ocurre nada más en el episodio. Brenda encuentra a un perro. Monta el drama de su vida. Encuentran al dueño del perro. Brenda cree que es lo peor que le ha pasado en la vida (con lo que le queda por sufrir).

Cuando Brandon y Andrea cuidaron de un niño rebelde

El síndrome del Héroe de Brandon vuelve a salir a la luz. Esta vez él y Andrea hacen de monitores de un niño que sufre malos tratos. Brandon se enfrenta a la madre de este para que cambie su actitud. El episodio se salva porque marca el momento en el que David Silver (el padre de David) y Jackie Taylor (la madre de Kelly) se conocen y aquí comenzará una bonita historia de amor y familiar.

Cuando llegó el primo en sillas de ruedas de Brandon y Brenda

Otro episodio social de la semana. En este caso, el primo (del que nunca hemos oído hablar) de Brandon y Brenda llega a Beverly Hills para hacerles una visita. Su discapacidad no parece atormentarle y no tiene ninguna dificultad en relacionarse con los compañeros de sus primos, pero la actitud sobreprotectora de Brandon y Brenda hacía él, hace que más mal que bien al chico. Después de este episodio no volvimos a saber nada más de él.

Cuando Brandon se lió con una patinadora

A pesar de que Dylan es el considerado "chico malo" de la serie, Brandon es el que más ha triunfado en el terreno sentimental. Eso sí, las novias le duraban lo mismo que su interés por las causas sociales. Una semana. Una novia por episodio. En este, sale con una patinadora de éxito que tuvo que rechazar a nuestro protagonista porque su relación se interponía en su ambición profesional.

Cuando atracaron a Brenda y superó el drama con un peluche

Ella pensaba que lo del perro que encontró iba a ser el drama de su vida, pero el trauma que sufrió cuando la atracaron en el Peach Pit le hizo olvidar todo aquello (en realidad lo del perro nunca más allá de aquel episodio le pasó por la mente). Brenda aprovechó su faceta más Drama Queen para estos episodios.

Cuando Dylan le regaló a Brenda una donación de sangre

Lo que podía haber quedado como un momento de concienciación social se empaña porque sinceramente, que Dylan regalase una donación de sangre por San Valentín cuela más a que es un cutre y no se quiere gastar dinero.

Cuando hicieron un homenaje a '¡Qué bello es vivir!'

Otra trama más que reciclada de serie de televisión y vista una, vistas todas. Nuestros chicos están a punto de sufrir un grave accidente y un ángel deberá encontrar por qué merecen sobrevivir. Teniendo en cuenta las idas, venidas y dramas de estos personajes, es difícil que encontrara algún motivo para salvarlos.

Cuando Christina Aguilera actuó en el After Dark

Si en 'Al Salir de Clase' tenían el CBC, los de Sensa tenían en After Dark. Un local nocturno donde tocaban los artistas más conocidos del momento. ¿De dónde sacaban el tiempo y el dinero estos chicos para regentar con tan buen arte este tipo de negocios? Quizá debamos culparles a ellos de la moda de emprender. Lo que sí es increíble es que pudiesen contar con estrellas del calibre de Christina Aguilera.

Cuando Brenda y Kelly salieron con dos frikazos

Brenda y Kelly están enfrentadas por el "amor" de Dylan y no tienen mejor idea que tener una cita doble. No nos suena muy creíble. Pero nos quedamos con la imagen del pequeño Seth Green en sus comienzos televisivos.

Cuando Gina mató al padre de Donna haciendo fitness

Si este título no te parece ya suficiente para considerarla la trama más horrible de la serie, tenemos más. La prima de Donna, Gina, decide ser la fitness coach de su tío y digamos que le hacer esforzarse más de la cuenta. Lo mejor de todo: se descubre que en realidad Gina es hija del padre de Donna y no su sobrina.

A pesar de todos sus errores, mentiríamos si dijésemos que no nos estamos muriendo de ganas de volver a reunirnos con nuestros amigos de Beverly Hills. Es como una reunión de instituto, por una parte quieres dejar las cosas en el pasado pero por otro lado te mueres de ganas de cotillear para ver cómo han envejecido todos.