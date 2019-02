'Juego de Tronos' calienta el estreno de su temporada 8 con las primeras imágenes del final de la serie

He de reconocer que cuando se anunció que tendríamos que esperar cerca de dos años para poder presenciar el desenlace de 'Juego de Tronos' en su última temporada, no me pareció para tanto. Pero, como era de esperar, a poco más de dos meses del estreno de la recta final de la serie estrella de HBO, comienzo a estar ligeramente de los nervios aguardando para ver cómo se resuelve la gran batalla por el trono de hierro.

Para hacer la espera algo más llevadera —o para aumentar la histeria, todo depende—, la gente de Home Box Office ha decidido compartir con nosotros una galería de imágenes de la octava temporada del show centradas en sus personajes. De este modo, podemos echar un ojo al aspecto que lucirán las piezas clave de la lucha por el destino de Poniente. Aquí las tenéis.

Estas imágenes nos llegan después de un escueto teaser que ya nos daba unas cuantas pistas sobre lo que está por llegar en la adaptación de la obra de George R.R. Martin, y anticipan un goteo progresivo de material promocional que va a poner el tren del hype a toda velocidad. El 14 de abril cada vez está más cerca, y promete traer bajo el brazo toda la emoción, la intensidad y las sorpresas que han hecho de 'Juego de tronos' el fenómeno televisivo de la década.