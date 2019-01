Joe tiene nueva obsesión: la temporada 2 de 'You' ficha a la actriz revelación de 'La maldición de Hill House'

Nuevo e interesante rostro para la temporada 2 de 'You'. Victoria Pedretti, la actriz revelación de 'La maldición de Hill House' ('Haunting of Hill House'), se ha unido al reparto de 'You' para dar vida a un nuevo personaje femenino protagonista. Netflix junta así a dos estrellas de dos de los shows más populares de su catálogo. Un auténtico win win.

Todo el reparto de 'La maldición de Hill House' está a un gran nivel pero Pedretti logró destacar y dejar huella gracias al formidable episodio 5 (se me eriza la piel solo al recordar el final). Cabe destacar que la intérprete llega a 'You' tras participar en 'Once Upon a Time in Hollywood', la esperadísima nueva película de Quentin Tarantino.

Según informa THR, Victoria Pedretti encarnará a una joven aspirante a chef de los Ángeles llamada Love Quinn (en serio) que se pone en contacto con Joe Goldberg, el obsesivo personaje que interpreta Penn Badgley, y se convierte en su siguiente objetivo.

El personaje de Pedretti no está interesada en las redes sociales ni en la vida online, y tiende a dejarse llevar por la tristeza. Cuando conoce a Joe, siente que comparten una dolorosa pérdida, por supuesto, sin saber nada del pasado del chico...

'You', otro fenómeno en el catálogo de "originales" de Netflix

'You' ha tenido un particular recorrido. Su primera temporada arrancó en Lifetime y no atrajo al público así que la cadena no quiso continuarla; sin embargo, Netflix se quedó con los derechos, la convirtió en una de sus "originales" y ha puesto en marcha la segunda temporada. El éxito en su plataforma está confirmado el buen ojo en esta operación.

Según Netflix, más de 40 millones de cuentas han visto la serie durante el primer mes de su estreno (un 29% de su total de suscriptores en todo el mundo). La nueva tanda de episodios de 'You' comenzará a rodarse el mes que viene y se estrenará a finales de este año.