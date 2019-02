'High School Musical: The Musical', la serie de Disney+ empieza su rodaje con la primera imagen de los nuevos Wildcats

Aunque no fui especialmente fan de 'High School Musical' (me pilló en esa época adolescente en la que no estaba para "ñoñadas"), dudo que haya mucha gente de mi generación (y de las colindantes) que no haya bailado o cantado (o al menos estado con alguien súper fan) con la cinta de Disney protagonizada por Zac Efron y Vanessa Hudgens.

Ya sabíamos que entre los planes de Disney+, la plataforma de streaming de la gigante del entretenimiento, constaba la producción de una serie basada en 'High School Musical'. Pues bien, ya tenemos la primera imagen con el reparto completo de esta nueva ficción cuyo rodaje acaba de empezar.

Quince años después de la película original, 'High School Musical: The Musical: The Series' (sí, lo sé, un título absurdamente largo), nos presenta una reimaginación (viendo la sinopsis no tengo claro cuánto es reboot y cuánto "otra cosa") en la que un grupo de estudiantes se prepara para realizar la primera producción de High School Musical del East High.

Planificada para finales de este mismo 2019 y desarrollada por Tim Federle ('Ferdinand') y Oliver Goldstick ('Pequeñas mentirosas'), esta nueva serie constará de diez episodios donde veremos canciones nuevas y reinterpretaciones de los "clásicos" de la película original.

En la parte actoral, Joshua Basset encabeza un reparto formado por Olivia Rodrigo, Kate Reinders, Sofia Wylie, Matt Cornett, Dara Renee’, Julia Lester, Frankie Rodriguez, Larry Saperstein y Mark St. Cyr. La verdad es que este es uno de los regresos que pueden funcionar perfectamente, sobre todo si logran captar, como suscriptores, al público familiar que persiguen.