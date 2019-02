Los Gallagher renuevan: 'Shameless' tendrá décima temporada tras la marcha de Emmy Rossum

Durante los TCA, la cadena de cable premium Showtime ha confirmado que 'Shameless' tendrá décima temporada. La serie se encuentra ahora mismo en plena emisión de la novena temporada, con su calidad habitual y la marcha de Emmy Rossum como Fiona Gallagher en el horizonte.

Quien parece que estará fijo es Cameron Monaghan cuyo personaje (spoiler) ingresó en la cárcel en la primera mitad de la novena temporada. El elenco de 'Shameless' es tan rico que, sin duda, la serie puede sobrevivir con unas cuantas bajas y seguir indefinidamente. Solo hay que mirar la versión original, con el centro de la serie yendo de los Gallagher a la familia Maguire según los protagonistas originales iban dejando la ficción.

'Homeland' se retrasa y Bryan Cranston protagonizará una nueva serie

Por otro lado, la cadena también ha anunciado sus planes para los próximos meses, comenzando con un retraso en la octava y última temporada de 'Homeland'. Originalmente programada para junio de 2019, la serie se traslada al último trimestre del año debido a que el rodaje internacional ha ralentizado la producción más de lo esperado.

Por otro lado, Bryan Cranston protagonizará el drama legal 'Your Honor', creado por Peter Moffat ('The Night Of'). La miniserie gira en torno a un respetado juez cuyo hijo se ve envuelto en un atropello y fuga.

Además la cadena ha puesto en marcha ya la anunciada secuela de 'L' ('The L World') su famoso drama lésbico. Todavía sin título, se ha confirmado que Katherine Moennig y Leisha Hailey volverán a sus papeles protagonistas bajo un guion de Marja-Lewis Ryan y su creadora Ilene Chaiken.