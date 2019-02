'Counterpart' es cancelada: la doble vida de J.K. Simmons podría tener tercera temporada en otra cadena

No es nada raro que una cadena anuncie la renovación de una serie poco antes de emitir el episodio final de una temporada, pero sí se sale de lo habitual la confirmación de una cancelación en un caso así. Ahora se ha sabido que Starz ha preferido no seguir adelante con 'Counterpart' y que la segunda temporada de la serie protagonizada por J. K. Simmons será la última en la cadena.

El último episodio de la segunda temporada se emitirá el próximo 17 de febrero y ahora servirá también como final para la serie creada por Justin Marks. El propio Marks ha sido el encargado de anunciar las malas noticias a través de su cuenta de twitter:

Hey #counterpart fans, a bit of sad news… Starz has decided not to pick up our show for a 3rd season...