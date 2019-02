A CW le da la fiebre de la renovación: 'Supernatural', 'Arrow' y todas las series de superhéroes tendrán nuevas temporadas

En vísperas del TCA, el congreso que mantienen bianualmente la Asociación de críticos de la televisión norteamericana con las cadenas, productores y guionistas, siempre tenemos algún movimiento de renovaciones para hacer ruido. En esta ocasión es The CW quien ha anunciado la renovación de diez de sus series, incluyendo el Arrowverso al completo.

Así, en la temporada 2019/2020 tendremos nuevas temporadas de 'Arrow' (T8), 'The Flash' (T6), 'Supergirl' (T5), 'Legends of Tomorrow' (T5), 'Black Lightning' (T3) junto con las veteranas 'Supernatural' (T15), 'Dinastía' (T3), 'Riverdale' (T4), y las novatas 'Embrujadas' y 'Legacies'. Diez series entre las que destaca la serie de Eric Kripke que está a un paso de ser una de las más veteranas de la televisión estadounidense.

En "la burbuja", expresión referida a las que están con un pie en la renovación... pero no es nada segura, se encontrarían 'Los 100', 'In the Dark', 'Roswell, NM' y 'All American'. Estas últimas no han hecho demasiado ruido por lo que si eres fan de alguna, me preocuparía. De aquí a mayo todavía tiene la cadena tiempo de pensar su futuro.

Estas renovaciones se unirían, de ser aprobadas, a las series de 'Batwoman', 'Jane the Novela' (el spinoff de 'Jane the Virgin'), el remake de 'Jóvenes ocultos' y el spinoff sin título de 'Riverdale' que se anunciaron en las pasadas semanas. Parece que CW ya tiene bastante clara su parrilla para el próximo curso y siguen con su idea de que si les funciona, para qué cambiar.