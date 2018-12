Las 23 series de estreno más esperadas de 2019: la nueva 'Watchmen', 'Star Wars' en acción real, la vuelta de Picard y más

Hace unos días repasábamos cuáles son las películas de 2019 que más ganas tenemos de ver y ahora es el turno de las producciones orientadas a la pequeña pantalla. A continuación encontraréis las 23 series de televisión de estreno más esperadas de 2019 -de ahí que no vayáis a encontrar la temporada final de 'Juego de Tronos' en la lista-, entre las cuales hay obras como 'The Mandalorian', el reboot de 'The Twilight Zone' o la vuelta de Patrick Stewart al papel del Capitán Jean-Luc Picard.

'Carnival Row'

Orlando Bloom y Cara Delevingne son los grandes reclamos de esta serie fantástica de Amazon situada en una época neovictoriana en la que los huamnos y criaturas mitológicas conviven. Eso no quiere decir que la relación entre ambas especies sea coser y cantar y una serie de asesinatos lo complicará todo más.

'Clase letal'

Adaptación del cómic homónimo de Rick Remender producida por los Hermanos Russo. Cuenta la historia de una singular academia privada, ya que a ella acuden los hijos de asesinos, mafiosos, criminales y gente de ese nivel. Benedict Wong, Benjamin Wadsworth, Lana Condor, Maria Gabriela de Faria, Liam James, Michel Duval y Luke Tennie lideran el reparto de 'Clase letal'.

Estreno en España 17 de enero

'Doom Patrol'

'Doom Patrol' es una de las grandes esperanzas de DC Universe y en ella veremos al grupo de superhéroes más singular de la compañía, y es que el mismo evento que les dio poderes también les dejó desfigurados. La llegada de Cyborg les pone en acción. Brendan Fraser, April Bowlby, Matt Bomer, Diane Guerrero, Timothy Dalton, Joivan Wade y Alan Tudyk encabezan el reparto.

Estreno 15 de febrero

'El crimen de Alcásser'

Netflix se ha hecho de oro con sus series documentales sobre crímenes reales y ahora ha llegado el momento de abordar una trágica historia real española que aún hoy sigue dando mucho de lo que hablar. Apenas cuatro episodios tendrá 'El crimen de Alcásser', pero sí mantiene el nivel de obras similares de la plataforma seguro que su visionado resulta imprescindible.

'El embarcadero'

Movistar no va a tardar demasiado en lanzar una de sus grandes apuestas para 2018. Se trata de 'El embarcadero', una serie dividida en dos temporadas de ocho episodios cada una que tiene detrás a Álex Pina, creador de 'La casa de papel', serie con la que también comparte al actor Álvaro Morte. En ella veremos cómo la vida de un mujer se pone patas arriba por completo cuando tras la muerte de su marido descubre que éste tenía una doble vida.

Estreno 18 de enero

'Good Omens'

Adaptación de la popular novela de Neil Gaiman y Terry Pratchett en la que un ángel y un demonio que tienen una peculiar amistad deciden salvar la Tierra, que está al borde del colapso. Ojo a los dos protagonistas de 'Good Omens': David Tennant y Michael Sheen.

'His Dark Materials'

Hollywood ya probó suerte con la exitosa saga literaria de Philip Pullman, pero 'La brújula dorada' no tuvo el éxito esperado y la historia se quedó incompleta. Esperemos que no suceda lo mismo con esta adaptación televisiva para BBC protagonizada por Dafne Keen,Lin-Manuel Miranda, James McAvoy y Ruth Wilson

'La línea invisible'

'El día de mañana' fue la primera colaboración de Mariano Barroso y el resultado fue muy aplaudido. Lógico entonces que hayan vuelto a unir fuerzas para 'La línea invisible', una serie alrededor del asesinato del guardia civil José Antonio Pardines, la primera víctima de ETA.

'Locke & Key'

Netflix salió al rescate de esta adaptación del cómic de Joe Hill y Gabriel Rodríguez que en primera instancia iba a hacer Hulu. En ella una mujer se muda con sus hijos a la antigua casa familiar tras el horrible asesinato del patriarca. Esta nueva versión de 'Locke & Key' ha quedado en manos de Carlton Cuse, uno de los creadores de 'Lost'.

'Matadero'

'Matadero' es la gran esperanza de la televisión española en abierto para 2019. La historia de un apacible pueblo en el que nunca pasa nada pero que una serie de circunstancias llevarán a que sus habitantes hagan cosas que nadie imaginaba hasta entonces. Protagonizada por Pepe Viyuela, estamos ante un thriller ibérico con algún toque de humor negro que promete darnos muchas alegrías a lo largo de sus diez episodios que veremos en Antena 3.

'Miracle Workers'

Dios se ha cansado de la humanidad y ha optado por exterminarnos, pero dos ángeles están convencidos de lo contrario y su misión para que cambie de idea es conseguir que dos humanos se enamoren. La presencia en el reparto de Steve Buscemi como Dios y Daniel Radcliffe metido en la piel de uno de los dos ángeles es lo más llamativo de 'Miracle Workers'.

Estreno 12 de febrero

'Picard'

Todavía sin título oficial, se vende sola conociendo un detalle: es el regreso de Patrick Stewart al universo 'Star Trek' dando vida a Picard. Continuará la historia de 'Star Trek: La nueva generación' centrándose en el personaje de Stewart.

'Sex Education'

La primera gran apuesta de Netflix para 2019. Cuenta la historia de un adolescente virgen que vive con su padre, una terapeuta sexual. Con la ayuda de una compañera decide abrir una clínica sexual para ayudar a otros estudiantes. Curiosa premisa la de 'Sex Education', que cuenta en su reparto con Gillian Anderson y Asa Butterfield.

Estreno 11 de enero

'Swamp Thing'

La cosa del pantano da el salto a la gran pantalla para convertirse en una de las grandes apuesta del servicio de streaming DC Universe para 2019, Crystal Reed y Derek Mears son sus protagonistas.

'The Boys'

Salto a la pequeña pantalla del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson en el que los superhéroes se han salido del buen camino por creerse demasiado importantes y un escuadrón de élite se encarga de meterlos en vereda. Karl Urban, Elizabeth Shue, Jennifer Esposito, Karen Fukuhara, Laz Alonso, Jack Quaid, Tomer Kapon, Chace Crawford, Erin Moriarty, Antony Starr, Jessie T. Usher y Simon Pegg encabezan el reparto.

'The Dark Crystal: Age Of Resistance'

La precuela de 'Cristal oscuro', la mítica película de Jim Henson. Taron Egerton, Anya Taylor-Joy y Nathalie Emmanuel prestarán su voz a los tres héroes gelflings que inician una increíble aventura tras descubrir la fuente del poder de Skeksis. Ojo a su reparto vocal en versión original, ya que también participan Mark Hamill, Jason Isaacs, Helena Bonham-Carter, Natalie Domer, Toby Jones, Mark Strong, Alicia Vikander, Simon Pegg o Andy Samberg.

'The Mandalorian'

El mundo llevaba muchos años esperando una serie en acción real de 'Star Wars' y aquí la tendremos. Situada temporalmente entre 'El retorno del Jedi' y 'El despertar de la fuerza', se centrará en solitario cazarrecompensas en la línea de Boba Fett. Detrás de 'The Mandalorian' encontramos a Jon Favreau y en su reparto sobresalen nombres como Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi y Werner Herzog.

'The Twilight Zone'

Nueva versión del clásico creado por Rod Serling, una de las series y obras de ciencia-ficción más importantes de todos los tiempos. En esta ocasión esta antología ha quedado en manos de Jordan Peele, el gran responsable de la aclamada 'Déjame salir'. Ansiosos estamos por ver qué hace con 'The Twilight Zone'.

'The Umbrella Academy'

Netflix vuelve a apostar por los superhéroes para contarnos la historia de una peculiar familia que decide investigar para aclarar la muerte de su padre. Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, David Castañeda, Kate Walsh y Mary J. Blige lideran el reparto de esta adaptación de 'The Umbrella Academy', el cómic firmado por Gerard Way.

Estreno 15 de febrero

'The Witcher'

Promete ser uno de los bombazos de 2019. Henry Cavill se convierte en Geralt de Rivia en la adaptación de la popular franquicia de fantasía creada por Andrzej Sapkowski que muchos recordarán por su salto al mundo del videojuego. En 'The Witcher' seguimos la historia de un solitario cazador de monstruos cuyo camino se cruza con el de una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto.

'Too Old to Die Young'

La serie de Nicolas Winding Refn para Amazon, ya que él se encarga tanto de la dirección como del guion, compartiendo esta última tarea con Ed Brubaker. 'Too Old To Die' está protagonizada por Miles Teller, John Hawkes, Jena Malone y William Baldwin. Su historia gira alrededor de un policía que acaba de perder a su compañero y el asesino de este último, ya que ambos se ven envueltos en una extraña aventura con la yakuza, narcotraficantes mexicanos, la mafia rusa y bandas de criminales adolescentes. Casi nada.

'Undone'

La nueva serie animada del creador de la extraordinaria 'BoJack Horseman', ¿hace falta decir más? Vale, pues además la historia suena de lo más prometedora: una joven que acaba de tener un accidente de tráfico que casi acaba con su vida descubre que tiene una nueva relación con el tiempo, algo que aprovecha para descubrir la verdad sobre la muerte de su padre.

'Watchmen'

Zack Snyder ya adaptó a la gran pantalla este aclamadísimo cómic, pero ahora es Damon Lindelof quien lo lleva a la pequeña pantalla en una versión libre del material original. Por ahora, HBO no ha dado muchos detalles sobre la serie, pero se sabe que en el reparto de 'Watchmen' figuran Regina King, Don Johnson, Louis Gossett Jr., Tim Blake Nelson, Adelaide Clemens, Andrew Howard, Frances Fisher, Jean Smart, Jacob Ming-Trent, Yahya Abdul-Mateen II, Sara Vickers y Tom Mison.