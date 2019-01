La serie 'The Vision and Scarlet Witch' de Disney+ tendrá de showrunner a un guionista de 'Capitana Marvel'

El servicio de streaming de Disney no cesa en su empeño por crear contenido original a la altura de las películas que estrena en las salas de cine. Tras anunciar unos cuantos pelotazos, y para añadir una carga extra de ambiente cinematográfico a otro de sus nuevos productos, anuncia a Jack Schaeffer como showrunner de su serie 'The Vision and Scarlet Witch'.

Disney + está que lo rompe. Tras anunciar hace unas semanas sus nuevos proyectos, ahora añade un productor ejecutivo de primer nivel para su nueva serie protagonizada por Visión y Bruja Escarlata.

Los problemas (de los superhéroes) crecen

Se espera que Paul Bettany y Elizabeth Olsen repitan sus papeles. De hecho, se espera que todas estas nuevas series de Marvel tengan más en común con sus contrapartes cinematográficos que los shows de Netflix. Además de las estrellas, y como es lógico, contarán con presupuestos más elevados.

Jac Schaeffer, uno de los guionistas de 'Capitana Marvel', ha sido contratado para escribir y producir el piloto de la serie. 'The Vision and Scarlet Witch' será sin duda una de las series más atractivas de Marvel Studios para el próximo servicio de streaming que se lanzará a finales de este año. Bob Iger, CEO de Disney, ha confirmado la serie de Loki con Tom Hiddleston, pero también se está considerando otra serie más protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie como Soldado de Invierno y Falcon.

De confirmarse todos esos proyectos, la nueva plataforma de Disney podría eliminar a toda la competencia de un plumazo a base de superhéroes y aventuras galácticas.