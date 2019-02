De 'El señor de los anillos' a 'The Witcher': estas 13 series buscan ser la próxima 'Juego de Tronos'

El próximo mes de mayo terminará 'Juego de Tronos' tras la emisión semanal de su última temporada. Y eso significa la finalización de uno de los grandes fenómenos de la televisión global de esta década. Un hueco que va a ser difícil de rellenar pero que tiene a las principales cadenas y plataformas locas por colocar la próxima 'Juego de Tronos'.

Así que vamos a hacer un repaso a los proyectos más importantes y ambiciosos de series de fantasía que llegarán en los próximos años. Desde la nueva serie ambientada en la Tierra Media hasta 'The Witcher' pasando por obras aparentemente más modestas pero que pueden dar mucho de sí.

Precuela de 'Juego de Tronos'

Cadena : HBO

Basada en la saga Canción de Hielo y Fuego de George RR Martin

en la saga Canción de Hielo y Fuego de George RR Martin Estado: preproducción del Piloto

Comenzamos con el candidato del vigente campeón: la precuela sin título de 'Juego de Tronos' puede ser, a lo tonto, lo que necesita el fandom para cubrir el hueco dejado por el final de la guerra de los Cinco Reyes. De momento lo que sabemos es que se ha aprobado un episodio piloto escrito por Jane Goldman y Martin con Naomi Watts de protagonista.

'La larga noche', como llama Martin al proyecto, retrocederá unos diez milenios para presentar el declive de la Era de los Héroes, la desaparición de los Primeros hombres, la invasión de los Ándalos desde Essos y la primera incursión en Poniente de los Caminantes Blancos mientras se van formando las grandes Casas del continente. Vamos, toda una lección de la mitología que hemos escuchado durante ocho temporadas.

'El Señor de los Anillos'

Cadena : Amazon

Basada en la obra homónima (y la Tierra Media en general) de J.R.R. Tolkien

en la obra homónima (y la Tierra Media en general) de J.R.R. Tolkien Estado: En desarrollo

La principal amenaza (por tamaño) para arrebatar a 'Juego de Tronos' su susodicho trono de rey de la fantasía televisiva es, sin duda, el spin-off televisivo de 'El Señor de los Anillos' que está llevando a cabo Amazon en lo que es uno de sus proyectos más ambiciosos (se habla de cinco temporadas y un acuerdo de cifras escandalosas).

A estas alturas de partido poco se sabe aparte de informaciones que apuntan a que nos encontramos con una precuela protagonizada por Aragorn y sus aventuras por toda la Tierra Media y cómo se labró su reputación allá donde fuere. JD Payne y Patrick McKay se encargarán de escribir las líneas maestras de la serie.

'The Witcher'

Cadena : Netflix

Basada en la saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski

en la saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski Estado: En producción

Mucho más cercana está la adaptación que Lauren Schmidt Hissrich prepara para Netflix de las aventuras de Geralt de Rivia, personaje muy popularizado fuera del fandom de fantasía gracias a la saga de videojuegos 'The Witcher'.

Henry Cavill deja la capa de Superman para ponerse la de Geralt, un cazador de monstruos a sueldo, mutado para tal fin, que (según la sinopsis oficial de la serie) deberá aliarse con una poderosa hechicera y una princesa con un secreto peligroso para embarcarse en una odisea por todo el Continente.

'Crónica del Asesino de Reyes'

Cadena : Showtime (y películas cinematográfica)

Basada en la trilogía homónima de Patrick Rothfuss

en la trilogía homónima de Patrick Rothfuss Estado: En desarrollo

Mientras esperamos pacientemente la llegada del final de la trilogía (a este paso va camino de salir a la par con 'Vientos de invierno'), podemos consolarnos con algunos detalles del ambicioso proyecto de adaptación de la sensacional obra de Rothfuss. Y es que tendremos películas, series y videojuegos con la historia de Kvothe.

Por un lado en el cine, con Sam Raimi realizando la primera película, veremos la historia principal de un gran héroe venido de la nada que vive ahora retirado en una posada que se pone a narrar su vida al Cronista. Por el otro, la serie, creada por Lin-Manuel Miranda con la participación de Rothfuss profundizará mucho más en el mundo y en la mitología de la saga.

'Las crónicas de Narnia'

Cadena : Netflix

Basada en la saga homónima de C.S. Lewis

en la saga homónima de C.S. Lewis Estado: En desarrollo

A mí me gusta pensar en 'Las crónicas de Narnia' como la verdadera respuesta de Netflix a la amenaza de 'El Señor de los Anillos'. Yo solo rezo porque tengan mejor suerte que la gente de Disney y FOX a la hora de adaptar las siete novelas de Lewis quien, por cierto, era amigo de Tolkien.

Mark Gordon, Douglas Gresham y Vincent Sieber serán los productores ejecutivos de esta nueva adaptación de las aventuras de unos chicos que, en plena II Guerra Mundial, llegan a Narnia, un mundo de fantasía por el que serán guiados por el gran león Aslan.

'His dark materials'

Cadena : BBC

Basada en la trilogía de 'La Materia Oscura' de Phillip Pullman

en la trilogía de 'La Materia Oscura' de Phillip Pullman Estado: En post-producción

El intento que hace más de diez hubo de adaptar esta saga se quedó en solo una película, 'La brújula dorada'. Pero ahora BBC lo vuelve a intentar en coproducción con HBO. De momento la primera temporada se terminó de rodar en diciembre y la segunda está en camino. A pesar de ello, todavía no tenemos ni una imagen para calentar los ánimos.

Que, también es verdad, dentro de todos los proyectos que estamos contando aquí, esta aventura para un público juvenil es uno de los que menos base fan tiene. Pero bueno, Julie Gardner escribe la historia de Lyra (Dafne Keen) una joven chica que se embarca en una aventura de rescate junto a su tío Lord Asriel (James McAvoy).

'La rueda del tiempo'

Cadena : Amazon

Basada en la saga homónima de Robert Jordan y completada por Brad Sanderson

en la saga homónima de Robert Jordan y completada por Brad Sanderson Estado: En desarrollo

Parece que será Amazon la que pretende ser la reina de la fantasía con un buen puñado de franquicias ultrapotentes. Rafe Judkins es el encargado de llevar a buen término esta serie que produce Sony y que cuenta con miles y miles de páginas para desarrollar en formato serie.

'La rueda del tiempo' sigue a Moiraine, miembro de la oscura e influyente organización Aes Sedai, mientras se embarca en un peligroso viaje a lo largo del mundo junto con cinco jóvenes hombres y mujeres, elegidos por poder ser la reencarnación de un individuo ultra poderoso.

'Conan'

Cadena : Amazon

Basada el personaje creado por Robert E. Howard

el personaje creado por Robert E. Howard Estado: En desarrollo

La otra gran y ambiciosa serie de Amazon es la nueva toma en torno a las aventuras de Conan, el mítico y legendario personaje creado por Robert E. Howard. El cimmerio no necesita demasiada presentación, así que simplemente diré que el piloto está escrito por Ryan Condal y dirigido por Miguel Sapochnik.

Según Condal, ese primer episodio adaptará una de las primeras aventuras de Conan, 'La hija del gigante helado', en la que vemos a un jovencito bárbaro salir de Cimmeria y es mercenario junto con los aesir (una especie de grupo vikingo). La idea es, además, contar toda su historia desde el comienzo.

'La torre oscura'

Cadena : Amazon

Basada en la saga de Stephen King

en la saga de Stephen King Estado: En desarrollo

La desastrosa adaptación cinematográfica pareció ser el último clavo en el ataúd a unos derechos aparentemente malditos tras años intentando sacar adelante la ambiciosa obra fantástica de Stephen King. Finalmente será Amazon, quién si no, la que prepara la serie que tendría que haber servido de puente entre películas.

Los detalles son parcos y no se sabe nada desde que se anunció que Glen Mazzara sería el showrunner. Stephen King dejó caer, eso sí, que la serie sería un reinicio completo. Estaremos atentos.

'La guardia'

Cadena : BBC

Basada en el Mundodisco de Terry Pratchett

en el Mundodisco de Terry Pratchett Estado: En pre-producción

No veáis la ilusión que me produce que se esté preparando una serie sobre La Guardia de Ankh-Morpork, la ciudad más TODO del Mundodisco del fallecido Terry Pratchett (cuya adaptación de 'Buenos presagios' veremos en breve). El pasado octubre BBC encargó ocho episodios de 'The Watch' con guion de Simon Allen.

La serie seguirá a la destartalada (y algo desastrosa) Guardia de una ciudad que vive en un ecosistema delicado de gremios criminales, aprovechados y un ostentoso Patricio. Aunque la idea es ser más "procedimental", hay que reconocer que si se ponen hay material de sobra (hay incluso dragones) para crear una gran y divertida saga televisiva.

'La Tierra Fragmentada'

Cadena : TNT

Basada en la trilogía de N.K. Jemisin

en la trilogía de N.K. Jemisin Estado: En desarrollo

Siendo ganadora consecutiva de tres premios Hugo a mejor novela en sus últimas tres ediciones, es lógico que haya alguien interesada en sacar adelante una adaptación. Leigh Dana Jackson escribe para TNT la serie basada en la trilogía de 'La Tierra fragmentada' de Jemisin.

Sin más detalles todavía, las novelas están ambientadas en un supercontinente tipo pangea pero bastante inestable sísmicamente con continuos cataclismos que derivan en fuertes anomalías climáticas. En 'La quinta estación', la primera de estas novelas, cuenta la historia de una orogén, mutante que puede controlar las ondas sísmicas, en tres etapas de su vida.

'Gormenghast'

Cadena : Sin cadena

Basada en la saga de Mervy Peake

en la saga de Mervy Peake Estado: En desarrollo

Una de las últimas series de fantasía en anunciarse es la adaptación de la saga de novelas 'Gormenghast', escritas por Mervyn Peake y que ya encontraron una pequeña adaptación a principios de siglo protagonizada por Jonathan Rhys. El proyecto está respaldado por Neil Gaiman, por lo que es bastante probable que la podamos ver en Amazon, debido al contrato que tiene con la plataforma.

Ambientada en un pequeño y aislado reino medieval, dominado por un vasto castillo que, a efectos prácticos, es una ciudad. La trama comienza cuando el nacimiento del heredero (Titus) coincide con el auge de un joven pinche de cocina, dispuesto a hacerse con el poder en la sociedad formada en Gormenghast. A partir de aquí se desencadena todo un juego de tronos entre los muros del inmenso castillo.

'Carnival Row'

Cadena : Amazon

: Amazon Estado: En postproducción

Es curioso que de todas las series que hemos destacadao, 'Carnival Row' es la única que parte de una idea original. En esta ocasión es Travis Beachen quien pone, junto a René Echevarria las líneas maestras de esta nueva serie, que tuvo en su momento a Guillermo del Toro a cargo.

Orlando Bloom y Cara Delevigne protagonizan un noir fantástico ambientada en la ciudad de Burgue, en la que viven criaturas legendarias refugiadas tras huir de su patria. La ciudad vive en constante tensión entre ciudadanos e inmigrante y la cosa se complica cuando hay una serie de asesinatos.