La secuela ya es oficial: Eddie Murphy volverá a ser 'El príncipe de Zamunda' tres décadas después

Pues ya es oficial. Eddie Murphy volverá a ser el príncipe Akeem en la secuela del éxito de John Landis de 1988, 'El príncipe de Zamunda'. Esperemos que también regresen los desternillantes personajes adicionales que interpretó en la película. Empezando por...

Chocolate sexy

Los ejecutivos de Paramount Pictures han seleccionado al director de 'Hustle & Flow' y 'Black Snake Moan', Craig Brewer, para hacerse cargo de la de la secuela de la exitosa comedia en la que Murphy se ponía en la pies de un príncipe africano en busca de una esposa en Nueva York, entre muchos otros papeles. Brewer acaba de dirigir a Murphy en 'Dolemite Is My Name', el biopic de Rudy Ray Moore, y parece que la relación entre ambos ha ido tan bien que ha terminado por desembocar en este esperado proyecto.

La película original, dirigida por John Landis, narraba la historia de un encantador e ingenuo príncipe africano que viajaba a la ciudad de Nueva York para escapar de un matrimonio acordado. Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley y John Amos protagonizaron un gran éxito que recaudó casi 300 millones en la taquilla mundial, aupándola al tercer puesto del año en Estados Unidos, únicamente superada por 'Rain Man' y 'Quién engañó a Roger Rabbit'.

"Tras muchos años intentándolo, estoy encantado de que 'El príncipe de Zamunda 2' esté en marcha oficialmente", anunciaba Murphy en un comunicado. "Hemos reunido un gran equipo y estoy deseando llevar a todos estos personajes de nuevo a gran pantalla".

Kenis Barris, creador de 'Black-ish', están revisando un guión de Barry Blaustein y David Sheffield, autores del libreto original, mientras que Eddie Murphy se encargará de la producción de la esperada secuela.