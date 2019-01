La precuela de 'Los Soprano' ficha al hijo de James Gandolfini para dar vida al joven Tony Soprano

Con los recientes fastos del vigésimo aniversario de 'Los Soprano' vamos sabiendo más y más detalles sobre su precuela cinematográfica, titulada 'The Many Saints of Newark'. En esta ocasión tenemos una noticia curiosa ya que ya sabemos quién encarnará al joven Tony Soprano: Michael Gandolfini.

Si el apellido os suena no es por casualidad ya que es el hijo del mismísimo James Gandolfini, quien interpretara durante siete años a Tony Soprano, el protagonista de la serie. Nos encontramos entonces con un tierno homenaje al actor, que murió en 2013 con 51 años de edad.

Ambientada en 1967, la película gira en torno a los disturbios ocurridos en Newark durante junio de ese año entre la población afroamericana y la ítaloamericana con un resultado de 26 fallecidos y cientos de heridos. 'The Many Saints of Newark' está coescrita por David Chase y Lawrence Konner y dirigida por Alan Taylor.

Michael Gandolfini —a quien podemos ver en 'The Deuce'— se une a Alesssandro Nivola, quien protagonizará la cinta como Dickey Moltisanti, el tío de Tony. Además nos encontraremos con Cory Stoll, Billy Magnussen, Jon Bernthal y Vera Farmiga, entre otros.