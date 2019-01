'Once Upon a Time in Hollywood': primeras imágenes de la esperada nueva película de Quentin Taranino

Uno de los títulos más esperados de este 2019, si no el que más (te duela o no), es el nuevo trabajo de Quentin Tarantino. Te pongas como te pongas, el director es uno de los grandes y su nuevo reparto y la ambientación de 'Once upon a time in Hollywood' nos ponen los dientes tan largos que hemos destrozado el parquet. Una de esas exclusivas que te arreglan el fin de semana.

El Hollywood de Quentin

Por si alguien acaba de llegar de un viaje desde el espacio exterior y aún no lo sabe, 'Once Upon a Time in Hollywood' presenta a Leonardo DiCaprio como Rick Dalton, estrella de cine, a y su doble de acrobacias, Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, en la búsqueda de un destino acorde a su ambición a través de un Hollywood en pleno cambio. Como incómodo y sórdido ruido de fondo, Sharon Tate, en la piel de Margot Robbie, es asesinada en desagradables circunstancias.

Por si no fuera suficiente con el tridente protagonista, la película también cuenta con Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Bruce Dern, Damian Lewis, Tim Roth, Emile Hirsch, Luke Perry, Michael Madsen, Lena Dunham, James Marsden y Dakota Fanning, entre muchos, muchos otros.

'Once Upon a Time in Hollywood' llegará a los cines el próximo verano, con una fecha de estreno en España marcada para el 9 de agosto.