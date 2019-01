Ya es oficial: 'Apocalipsis' ('The Stand') tendrá nueva adaptación y Stephen King dice que el guión es "dinamita"

Disculpad si me muestro demasiado efusivo escribiendo estas líneas —estamos hablando de mi libro de cabecera y de un proyecto que llevo años esperando con desesperación—, pero ¡YA ES OFICIAL!: la fantástica novela de Stephen King ‘Apocalipsis’ —alias, ‘La danza de la muerte’, alias ‘The Stand’—, publicada en 1978, llegará a la pequeña pantalla en una serie de 10 episodios para el servicio de streaming CBS All Access.

Después de cinco años de desarrollo —que se dice pronto— por parte de los guionistas Josh Boone —que también dirigirá el proyecto— y Ben Cavell, y de alguna que otra intentona frustrada, la considerada por muchos como obra cumbre de la bibliografía de King volverá a la televisión tras la adaptación realizada por Mick Garris en 1994 para la cadena ABC en forma de miniserie de cuatro episodios.

El propio Stephen King ha compartido la buena nueva a través de un comunicado en el que menciona la calidad de los guiones y el buen ojo del equipo implicado.

Aunque podamos pensar que las palabras de King eran de esperar y puede que no reflejen la realidad —ni su propio pensamiento—, cabe darlas un voto de confianza; especialmente en lo que respecta al tema del equipo, encabezado por un Josh Boone experto en el "kingverso" y que tiene una relación especial tanto con el autor, como con ‘Apocalipsis’. Así lo ha explicado el director y guionista.

"Leí ‘Apocalipsis’ debajo de mi cama cuando tenía 12 años, y mis padres bautistas lo quemaron en nuestra chimenea cuando lo descubrieron. Enfurecido, robé el número de cuenta FedEx de mi padre y escribí a King una carta profesando mi amor por su trabajo. Varias semanas más tarde, llegué a casa y encontré una caja que había llegado de Maine, y dentro había varios libros, cada uno dedicado con una nota hermosa del mismísimo dios, quien me animó en mi escritura y me dio las gracias por ser fan. Mis padres, realmente conmovidos por la generosidad y amabilidad de King, levantaron la prohibición sobre sus libros ese mismo día. Escribí a King un cameo interpretándose a sí mismo en mi primera película y he estado trabajando para traer ‘Apocalipsis’ a la pantalla durante cinco años. He encontrado compañeros increíbles en CBS All Access y Ben Cavell. Juntos, con Stephen King, Owen King, y mis productores habituales Knate Lee y Jill Killington, planeamos traeros la versión definitiva de la obra maestra de King".