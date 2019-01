Matthew Rhys será el nuevo Perry Mason en la serie que prepara HBO

Hacía tiempo que no sabíamos del revival que preparaba HBO de Perry Mason, uno de los más grandes abogados defensores que ha dado la ficción estadounidense. De hecho lo último fue que Nic Pizzolato ('True Detective') dejaba el proyecto, que quedaba en manos de Rolin Jones y Ron Fitzgeral, más conocidos por su trabajo en 'Friday Night Lights' y 'Weeds'.

Pues bien, ya tenemos nuevo rostro para encarnar a Perry Mason: nada menos que Matthew Rhys, que viene de ganar sendos Emmy y Critic Choice por su papel en 'The Americans'. El actor galés sustituye así a Robert Downey Jr., que quedará como productor ejecutivo de la miniserie, uno de sus empeños personales desde hace años.

Así, esta nueva Perry Mason devolverá al personaje creado por Erle Stanley Gardner a los tiempos de su debut en los años 30 del siglo pasado y en su vertiente más detectivesca sobreviviendo como puede de cheque en cheque con trabajillos mal pagados, atormentado por su tiempo de guerra en Francia y sufriendo los efectos de un matrimonio roto.

Vamos, que más noir del pulp estadounidense no podría ser el personaje. La miniserie se ambientará en 1932, con una Los Angeles que ve esperanzada el boom económico de los Juegos Olímpicos tras sobrevivir a la Gran Depresión. En este ambiente, Mason se enfrentará al caso de un secuestro que ha salido mal.

"Now it seems to me the place to start is at the beginning."

Perry Mason

“And it seems to me the beginning of any great project is casting my new best friend Matthew Rhys.”

Robert Downey Jr.

