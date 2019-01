El guionista de 'Starship Troopers' prepara una serie con el reparto original

Ed Neumeier y Paul Verhoeven son los responsables de dos de los mayores hitos de la ciencia ficción moderna: 'Robocop' y 'Starship Troopers'. Con una secuela directa en marcha de la primera, ahora nos llega la noticia de la intención de recuperar la segunda con el reparto original en una secuela televisiva.

"No quiero gafarlo, pero estamos en conversaciones para tratar de hacer una serie televisiva basada en esta idea", afirmaba Ed Neumeier hace apenas unas horas.

Garrapatas galácticas en pequeño formato

Neumeier se mantuvo muy involucrado en la licencia ya que, además de escribir el guión de la primera película, también participó en el guión de la segunda e incluso dirigió la tercera.

Durante este tiempo, Sony ha estado trabajando en un reboot de la primera película, algo de lo que Ed Neumeier no ha querido opinar, pero que podría obstaculizar el intento de regreso televisivo con el cast original. De todos modos, no sería impensable que ambos proyectos pudieran coexistir, puesto que el mismísimo Chucky de 'Muñeco diabólico' va a pasar por dos nuevos estados, con la continuación de una saga cinematográfica que ha recuperado el pulso y un remake del original.

Quien sí ha opinado sobre ese remake ha sido Verhoeven: "Bueno, tengo sentimientos encontrados al respecto porque creo que lo que hicimos con la original no se puede repetir de ninguna manera ... Basé la estructura de 'Starship Troopers' en la propaganda de la Segunda Guerra Mundial. Películas que los estudios hicieron entre 1941 y 1944. Ya no hablamos realmente de esas películas, pero tenían una estructura muy particular".

Basada en un libro de Robert Heinlein, la película estaba protagonizada por Casper Van Dien, Denise Richards, Jake Busey, Dina Meyer y Neil Patrick Harris.