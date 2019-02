El director de 'El gran showman' confirma que ya está en marcha la secuela

Con más de 430 millones de dólares recaudados en todo el mundo, y Hugh Jackman preparando su primera gira mundial como estrella musical ('The Man, The Music, The Show'), no es de extrañar que se esté preparando una secuela de 'El gran showman' ('The Greatest Showman').

Así lo ha asegurado su director, Michael Gracey: "Cuando una película se convierte en un éxito tan grande como este, es natural que se demande una secuela. Así que esas conversaciones han comenzado y estamos trabajando en una ahora mismo".

De fracaso a exitazo de taquilla en cuestión de unas semanas

Cabe recordar que 'El gran showman' tuvo un inicio decepcionante en taquilla, estrenándose en la 4ª posición del ranking estadounidense con menos de 9 millones de dólares (costó 84) y un bajo promedio por sala. Llegó en navidades una semana después de 'Star Wars: Los últimos jedi' y a la vez que el reboot de 'Jumanji' y 'Dando la nota 3' ('Pitch Perfect 3') así que gran parte de los aficionados al cine no hizo mucho caso al musical romántico liderado por Jackman, Michelle Williams, Zac Efron y Zendaya.

Las críticas tampoco fueron buenas y todo apuntaba que sería un fracaso. Sin embargo, la película gustó mucho al público, las opiniones positivas comenzaron a surtir efecto y en las semanas siguientes 'El gran showman' demostró tener más gancho del esperado. Finalmente, su travesía por la cartelera de EE.UU. concluyó con un total de 174 millones, convirtiéndose en el tercer musical más taquillero de la historia.

Normal que estén pensando cómo hacer 'El gran showman 2'. La primera era un biopic sobre P.T. Barnum, creador del espectáculo que hoy conocemos como circo, aunque el guion se tomaba bastantes libertades respecto a la vida del empresario. Habrá que ver qué nos cuentan en la segunda parte...