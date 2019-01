'Aquaman 2' en marcha: James Wan supervisará el regreso del Rey de los Mares

Estaba cantando: Warner ha puesto en marcha 'Aquaman 2' y ya ha empezado las negociaciones con James Wan para que repita tras las cámaras. Por ahora el plan es que Wan se encargue de supervisar por completo el trabajo previo, incluyendo la selección de los guionistas, antes de decidir si se ocupará de dirigirla.

'Aquaman' se ha convertido en la película más taquillera del DCEU y le falta muy poco para desbancar a 'El caballero oscuro: La leyenda renace' para convertirse en la producción de mayor éxito basada en una superhéroe de DC. Si ya Warner tuvo la imperiosa necesidad de que Patty Jenkins regresara para 'Wonder Woman 2', en este caso estarán aún más ansiosos por volver a contar con Wan.

Y es que desde el estreno de 'Batman' en 1989, habían pasado tres décadas sin que ningún otro superhéroe de DC le quitase el título de más taquillero al hombre murciélago. Ahora ha quedado claro que se puede confiar en otros personajes menos populares sobre el papel, ¿quizá síntoma de agotamiento entre el público de Batman y Superman, los dos buques insignia de la compañía?

Ahora solamente queda esperar que sepan ofrecer un entretenimiento tan disparatado y desvergonzado en la segunda entrega y para eso parece también esencial volver a contar con el responsable de cintas como 'Saw', 'Expediente Warren: The Cojunring' o 'Fast & Furious 7'. Dada su gran implicación en la primera entrega cuesta creer que no vayan a contar con él, pero no vendamos la piel del oso antes de cazarlo.

