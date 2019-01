Angelina Jolie protagonizará 'Those Who Wish Me Dead', el nuevo thriller del director de 'Wind River'

La trayectoria de Taylor Sheridan, actor reconvertido en guionista, reconvertido a su vez en director, continúa viento en popa y a toda vela desde que diese el salto a la palestra gracias a su espléndido libreto para la ‘Sicario’ de Denise Villeneuve; momento superado por su merecida nominación al Óscar a mejor guión original por ‘Comanchería’ y por su fantástica ‘Wind River’.

Con semejantes antecedentes, es más que comprensible que cualquier noticia sobre un nuevo proyecto capitaneado por Sheridan se reciba con especial entusiasmo, y más aún si, como es el caso, el cineasta está acompañado de una actriz principal como Angelina Jolie, quien protagonizará el thriller ‘Those Who Wish Me Dead’, basado —con licencias— en una novela original de Michael Koryta.

Producida por Dron Studios —responsables de cintas recientes como ‘La mula’ o ‘Nación salvaje’— y Film Rites —‘Moneyball’—, ‘Those Who Wish Me Dead’ es descrita como un filme protagonizado por una mujer y como una película de persecuciones instintiva. Por si con estos detalles se antojan a poco, cabe destacar que la novela original sigue a un adolescente miembro del programa de protección de testigos mientras se esconde de dos asesinos en una especie de survival mientras un incendio devora Montana —presumiblemente, Jolie interpretaría a la responsable de una torre de vigilancia anti incendios de la zona—.

Pero no todo son buenas noticias, porque el nacimiento de ‘Those Who Wish Me Dead’ implica el retraso de ‘F.A.S.T.’; el thriller de acción de alto presupuesto que Sheridan estaba preparando junto a Chris Pratt y que debería haber iniciado su rodaje este verano de 2019. Aunque, bien pensado, cuantos más proyectos en la recámara tenga el de Texas, mejor para los que somos fieles seguidores de su mano única para el suspense.