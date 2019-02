'White Savior: The Movie', el hilarante sketch que critica el racismo latente en 'Green Book' y otras películas bienintencionadas

La victoria de 'Green Book' en los Óscar no ha sentado bien a muchos. El más visceral fue Spike Lee, pero la película de Peter Farrelly contaba ya con unos cuantos detractores y ahora esa cifra ha crecido de forma notable. Uno de los argumentos que utilizan en su contra es su forma de abordar el racismo y Seth Meyers ha querido incidir en ese tema lanzando el "tráiler" de 'White Savior: The Movie'.

El presentador de 'Late Night with Seth Meyers' ha aprovechado la popularidad de 'Green Book' para hacer un vídeo que repasa algunos de los tópicos que ciertas películas utilizan al tratar estos temas. En ellas se suele dar una presencia demasiado notable al hombre blanco cuando el verdadero protagonista de la historia era un hombre o una mujer negra. No os lo perdáis, que da en la diana infinidad de veces.

Un problema muy extendido

Como ya habéis podido comprobar, Meyers no se ha limitado a señalar a 'Green Book' en el vídeo, pues también se mencionan otros títulos que caen en este problema como 'Figuras ocultas', 'Criadas y señoras', 'Mentes peligrosas', 'Elegidos para el triunfo' o 'El rector'. Una buena forma de incidir en un aspecto que afecta a la credibilidad de dichos largometrajes.

Hay mucho que destacar en el vídeo, pero por mi parte me quedo con el momento en el que se dice que por algún motivo la protagonista está interesada en el respeto del personaje que más encarnaba el racismo hasta entonces y también que no se va a enamorar de Meyers porque eso no gusta al público en los pases de prueba.

Eso sí, creo que las críticas que está recibiendo 'Green Book' son un poco exageradas, pero también que es cierto todo lo que apunta Meyers.