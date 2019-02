Óscar 2019: 'First Man' tiene los mejores efectos visuales del año

Vamos a ver, que una película como 'First Man' no aspirase a metas mucho más grandes en esta ceremonia es algo digno de Cuarto Milenio, pero al menos la excelente peli de Damen Chazelle no se va de vacío.

Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. Schwalm son las cabezas visibles (y premiadas) de los prodigiosos efectos visuales de la película de Damen Chazelle, un hermoso viaje interior al exterior que recrea, entre muchas otras cosas, "la conquista" de la luna por parte de los Estados Unidos.

Para ello se apoyan en un director con ganas de meter el dedo en la llaga emocional, que no en la emocionante, y eligen como momento climático el silencio sepulcral del apartado cráter donde Amstrong rindió el tributo más emotivo del año.