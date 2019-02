Óscar 2019: dónde ver en streaming las películas nominadas

La madrugada del domingo 24 al lunes 25 de febrero se anunciarán los ganadores de la 91ª edición de los Premios Óscar. Muchos estarán apurando ya los visionados de los títulos que tiene pendientes de cara a hacer una quiniela con toda la información posible en su poder y hay ya bastantes películas que uno puede ver cómodamente en casa.

A continuación vamos a repasar dónde ver online las películas nominadas al Óscar en 2019, tanto los largometrajes como los cortometrajes. Incluiremos las opciones para verlas en streaming o para alquilarlas o comprarlas para verlas en líneas. ¡Vamos allá!

'A Night At the Garden'

Dirección: Marshall Curry

1 nominación: corto documental

Disponible en: Field of Vision

'Black Panther'

Dirección: Ryan Coogler

Reparto: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis, Winston Duke, Daniel Kaluuya, Sterling K. Brown, Florence Kasumba, Letitia Wright, Phylicia Rashad, Sydelle Noel, John Kani, Sebastian Stan, Stan Lee

Sinopsis: 'Black Panther' cuenta la historia de T'Challa quien, después de los acontecimientos de "Capitán América: Civil War", vuelve a casa, a la nación de Wakanda, aislada y muy avanzada tecnológicamente, para ser proclamado Rey. Pero la reaparición de un viejo enemigo pone a prueba el temple de T'Challa como Rey y Black Panther ya que se ve arrastrado a un conflicto que pone en peligro todo el destino de Wakanda y del mundo

7 nominaciones: mejor película, diseño de producción, diseño de vestuario, mezcla de sonido, montaje de sonido, banda sonora y canción.

Disponible en: Movistar+

Para alquilar/comprar en: iTunes, Rakuten, Google Play y Microsoft

'Bohemian Rhapsody'

Dirección: Bryan Singer

Reparto: Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy, Gwilym Lee, Lucy Boynton, Aidan Gillen, Tom Hollander, Mike Myers, Allen Leech, Aaron McCusker, Jess Radomska, Max Bennett, Michelle Duncan, Ace Bhatti, Charlotte Sharland, Ian Jareth Williamson, Dickie Beau, Jesús Gallo, Jessie Vinning

Sinopsis: Freddie Mercury desafió estereotipos e hizo añicos tradiciones para convertirse en uno de los showmans más queridos del mundo. La película plasma el meteórico ascenso de la banda al olimpo de la música a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera a la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia. 'Bohemian Rhapsody' refleja asimismo cómo se cimentó el legado de una banda que siempre se pareció más a una familia, y que continúa inspirando a propios y extraños, soñadores y amantes de la música hasta nuestros días.

5 nominaciones: mejor película, actor, montaje, mezcla de sonido y montaje de sonido.

Para alquilar/comprar: iTunes, Rakuten, Google Play y Microsoft

'Christopher Robin'

Dirección: Marc Forster

Reparto: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss, Adrian Scarborough, Roger Ashton-Griffiths, Paul Chahidi, Gintare Beinoraviciute, Bern Collaco, Bronte Carmichael, Evie Wray, Roy Beck, Vivien Bridson, Kumud Pant, Raj Ghatak, Gino Picciano, Tim Ingall, Mark Sayer-Wade, Karol Steele, Jackson Kai, Rahji Shrinarine, Lee Asquith-Coe, Orton O'Brien, Sharron Spice, Jeremy Oliver, Dean Middhat, Elsa Minell Solak, Abbey Denne, Errol Francis II, Richard Price

Sinopsis: El niño que se embarcó en innumerables aventuras en el bosque de los Cien Acres con su banda de animales de peluche, ha crecido y… ha perdido el rumbo. Ahora les toca a sus amigos de la infancia aventurarse en nuestro mundo y ayudar a Christopher Robin a recordar al niño cariñoso y juguetón que aún tiene dentro.

1 nominación: mejores efectos visuales

Disponible en: Movistar+

Para alquilar/comprar: iTunes, Rakuten, Google Play y Microsoft

'Cold War'

Dirección: Pawel Pawlikowski

Reparto: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Borys Szyc, Cédric Kahn, Jeanne Balibar, Adam Woronowicz, Adam Ferency, Adam Szyszkowski

Sinopsis: Con la Guerra Fría como telón de fondo, 'Cold War' presenta una apasionada historia de amor entre dos personas de diferente origen y temperamento que son totalmente incompatibles, pero cuyo destino les condena a estar juntos.

3 nominaciones: película de habla no inglesa, dirección y fotografía

Disponible en: Movistar+

Para alquiler/comprar: Rakuten y Google Play

'El reverendo'

Dirección: Paul Schrader

Reparto: Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Cedric the Entertainer, Michael Gaston, Victoria Hill, Philip Ettinger, Bill Hoag, Michael Metta, Frank Rodriguez, Mahaleia Gray, Elanna White, Satchel Eden Bell, Joseph Anthony Jerez, Jake Alden-Falconer, Otis Edward Cotton, Delano Montgomery

Sinopsis: El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada en 'El reverendo' radicaliza poco a poco la ideología de un pastor evangélico, un antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York.

1 nominación: guion original

Disponible en: Movistar+

Para alquilar/comprar: Rakuten y Microsoft

'Final de partida'

Dirección: Rob Epstein y Jeffrey Friedman

Sinopsis: Documental que se centra en un grupo de médicos que se dedica a trabajar con pacientes que están en el abismo que se encuentra entra la vida y la muerte. A través de sus acciones y de sus propios testimonios, tratarán de cambiar la percepción del espectador acerca de su noción con respecto a ellos y al mundo en el que se desenvuelven.

1 nominación: corto documental

Disponible en: Netflix

'First Man (El primer hombre)'

Dirección: Damien Chazelle

Reparto: Ryan Gosling, Jason Clarke, Claire Foy, Kyle Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit, Lukas Haas, Pablo Schreiber, Brian d'Arcy James, Ciarán Hinds, Aurelien Gaya, Ethan Embry, Shea Whigham, Christopher Abbott, Cory Michael Smith, Brady Smith, Perla Middleton, J.D. Evermore

Sinopsis: 'First Man' cuenta la historia de la misión de la NASA que llevó al primer hombre a la luna, centrada en Neil Armstrong y el periodo comprendido entre los años 1961 y 1969. Un relato en primera persona, basado en la novela de James R. Hansen, que explora el sacrificio y el precio que representó, tanto para Armstrong como para Estados Unidos, una de las misiones más peligrosas de la historia.

4 nominaciones: montaje de sonido, mezcla de sonido, efectos visuales y diseño de producción.

Disponible en: Movistar+

Para alquilar/comprar en: iTunes, Rakuten y Microsoft

'Ha nacido una estrella'

Dirección: Bradley Cooper

Reparto: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Rafi Gavron, Andrew Dice Clay, Anthony Ramos, Bonnie Somerville, Dave Chappelle, Michael Harney, William Belli, Rebecca Field, D.J. Pierce, Steven Ciceron, Andrew Michaels, Jacob Taylor, Geronimo Vela, Frank Anello, Germano Blanco, Ron Rifkin, Alec Baldwin

Sinopsis: Jackson Maine es una estrella consagrada de la música que una noche conoce y se enamora de Ally, una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama. Pero el camino será más duro de lo que imagina en 'Ha nacido una estrella'.

8 nominaciones: mejor película, actor, actriz, actor secundario, guion adaptado, mezcla de sonido, canción y fotografía

Disponible en: Movistar+

Para alquilar/comprar: iTunes, Rakuten, Google Play y Microsoft

'Han Solo: Una historia de Star Wars'

Dirección: Ron Howard

Reparto: Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover, Thandie Newton, Paul Bettany, Phoebe Waller-Bridge, Warwick Davis, Clint Howard, Richard Dixon, Joonas Suotamo, Sarah-Stephanie, Deepak Anand, Slim Khezri, Ian Kenny, Douglas Robson, Omar Alboukharey, Sean Gislingham, Nathaniel Lonsdale

Sinopsis: Muchos años antes de conocer a Luke Skywalker y la Princesa Leia, en una galaxia donde impera el caos y existen numerosas bandas criminales, el joven Han Solo consigue huir del planeta Corellia, pero atrás queda su amada Qi'ra, y Han promete volver a por ella algún día. Tras apuntarse a la Academia Imperial para ser piloto, Han conoce a un wookie llamado Chewbacca y más tarde al famoso jugador Lando Calrissian, dueño del Halcón milenario. En una misión desesperada, Han se unirá a Tobias Beckett para obtener un valioso cargamento de coaxium, del que se extrae el hiperfuel para que las naves naveguen por el hiperespacio.

1 nominación: mejores efectos visuales

Disponible en: Movistar+

Para alquilar/comprar en: iTunes, Rakuten, Google Play y Microsoft

'Infiltrado en el KKKlan'

Dirección: Spike Lee

Reparto: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, Corey Hawkins, Robert John Burke, Paul Walter Hauser, Craig muMs Grant, Michael J. Burg, Chris Banks, Tom Stratford, Jasper Pääkkönen, Ashlie Atkinson, Ken Garito

Sinopsis: A principios de los años setenta, una época de gran agitación social con la encarnizada lucha por los derechos civiles como telón de fondo, Ron Stallworth se convierte en el primer agente negro del departamento de policía de Colorado Springs. Pero es recibido con escepticismo y hostilidad por los mandos y algunos de los agentes. Sin amedrentarse, decide seguir adelante y hacer algo por su comunidad llevando a cabo una misión muy peligrosa: infiltrarse en el Ku Klux Klan y exponerlo ante la ciudad.

6 nominaciones: mejor película, dirección, actor de reparto, montaje, guion adaptado y banda sonora.

Para alquilar/comprar en: itunes y Rakuten

'Isla de perros'

Dirección: Wes Anderson

Sinopsis: Después de que todas las mascotas caninas de Megasaki City sean exiliadas a una isla que es un vertedero, un niño de 12 años emprende un viaje para buscar a su perro extraviado en 'Isla de perros'.

Disponible en: Movistar+

2 nominaciones: mejor película de animación y banda sonora

Para alquilar/comprar: iTunes, Rakuten, Google Play y Microsoft

'La balada de Buster Scruggs'

Dirección: Hermanos Coen

Reparto: Tim Blake Nelson, Zoe Kazan, Tom Waits, James Franco, Liam Neeson, Harry Melling, Bill Heck, Brendan Gleeson, Tyne Daly, Jonjo O'Neill, Saul Rubinek, Clancy Brown, Willie Watson, Ralph Ineson, Grainger Hines, David Krumholtz, Stephen Root, Sam Dillon, Jesse Luken, Chelcie Ross, Danny McCarthy, Thomas Wingate, Tim De Zarn, E.E. Bell, Alejandro Patino, Tom Proctor, Clinton Roberts, Matthew Willig, Jesse Youngblood, J.J. Dashnaw, Mike Watson, Brian Brown, Michael Cullen, Austin Rising, Paul Rae, Jefferson Mays, Prudence Wright Holmes, Eric Petersen, Doris Hargrave, Thea Lux, Rod Rondeaux

Sinopsis: 'La balada de Buster Scruggs' es una antología de seis capítulos, cada uno enfocado desde una perspectiva distinta con respecto a la frontera norteamericana y a los peculiares personajes que habitan en sus alrededores. Cada parte cuenta una historia distinta basada en las convenciones del Lejano Oeste de los Estados Unidos

3 nominaciones: mejor guion adaptado, vestuario y canción

Disponible en: Netflix

'La buena esposa'

Dirección: Björn Runge

Reparto: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons, Harry Lloyd, Elizabeth McGovern, Annie Starke, Alix Wilton Regan, Karin Franz Körlof, Morgane Polanski, Johan Widerberg

Sinopsis: Joan Castleman es una buena esposa, de belleza madura y natural, la mujer perfecta. Pero lo cierto es que lleva cuarenta años sacrificando sus sueños y ambiciones para mantener viva la llama de su matrimonio con su marido, Joe Castleman. Pero Joan ha llegado a su límite. En vísperas de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Joe, Joan decide desvelar su secreto mejor guardado.

1 nominación: mejor actriz

Disponible en: Movistar+

Para alquilar/comprar: iTunes, Rakuten y Google Play

'Los increíbles 2'

Dirección: Brad Bird

Sinopsis: Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida "normal" con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack —cuyos superpoderes descubriremos— en 'Los increíbles 2'. Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo a Frozone de su parte.

1 nominación: mejor película de animación

Para alquilar/comprar: Movistar+, iTunes, Rakuten, Google Play y Microsoft

'Madre'

Dirección: Rodrigo Sorogoyen

Reparto: Marta Nieto, Blanca Apilánez, Álvaro Balas, Miriam Correa

Sinopsis: La cotidiana conversación entre Marta (Marta Nieto) y su madre (Blanca Apilánez) se convierte en una angustiosa situación contrarreloj cuando Marta recibe una llamada de su hijo de 6 años, Iván (Álvaro Balas), que está pasando unos días con su padre en Francia. En la llamada Iván le dice a su madre que está en la playa, completamente solo, y que su padre no está con él: se marchó de la playa y todavía no ha vuelto...

1 nominación: mejor corto de ficción

Disponible en: Telemadrid

'Of Fathers and Sons'

Dirección: Talal Derki

Sinopsis: Talal Derki vivió durante más de dos años con la familia de Abu Osama, un guerrero de Al-Nusra de un pequeño pueblo de Siria, centrando su cámara en los niños. Desde pequeños, los niños son entrenados para seguir los pasos de su padre y convertirse en soldados de Dios.

1 nominación: mejor documental

Disponible en: Movistar+ y Filmin

'RBG'

Dirección: Julie Cohen, Betsy West

Sinopsis: Una mirada a la vida y obra de la jurista Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo de los EE.UU. desde 1993. A la edad de 85 años, la jueza del Tribunal Supremo de EEUU, Ruth Bader Ginsbur (RBG ), considerada del ala liberal de la Corte del Supremo, ha desarrollado un largo legado legal y se ha convertido en un icono inesperado de la cultura pop. Sin embargo, la extraordinaria trayectoria personal de Ruth hacia la corte más alta de la nación ha sido en gran parte desconocida, hasta ahora. RBG explora la vida y la carrera de Ginsburg.

2 nominaciones: mejor documental y canción.

Disponible en: Movistar+ y Filmin

'Ready Player One'

Dirección: Steven Spielberg

Reparto: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, Simon Pegg, T.J. Miller, Hannah John-Kamen, Win Morisaki, Philip Zhao, Julia Nickson, Kae Alexander, Lena Waithe, Ralph Ineson, David Barrera, Michael Wildman, Lynne Wilmot, Carter Hastings, Daniel Eghan

Sinopsis: Año 2045. Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada "Oasis". Un día, su excéntrico y multimillonario creador muere, pero antes ofrece su fortuna y el destino de su empresa al ganador de una elaborada búsqueda del tesoro a través de los rincones más inhóspitos de su creación. Será el punto de partida para que Wade se enfrente a jugadores, poderosos enemigos corporativos y otros competidores despiadados, dispuestos a hacer lo que sea, tanto dentro de "Oasis" como del mundo real, para hacerse con el premio en 'Ready Player One'.

1 nominación: mejores efectos visuales

Disponible en: Movistar+

Para alquilar/comprar en: iTunes, Rakuten, Google Play y Microsoft

'Roma'

Dirección: Alfonso Cuarón

Reparto: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Daniela Demesa, Nancy García García, Verónica García, Latin Lover, Enoc Leaño, Clementina Guadarrama, Andy Cortés, Fernando Grediaga, Jorge Antonio Guerrero

Sinopsis: Cleo es la joven sirvienta de una familia que vive en la Colonia Roma, barrio de clase media-alta de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de los 70.

10 nominaciones: mejor película, dirección, actriz, actriz secundaria, fotografía, película de habla no inglesa, guion original, diseño de producción, mezcla sonido y montaje de sonido

Disponible en: Netflix

'Un lugar tranquilo

Dirección: John Krasinski

Reparto: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward, Leon Russom, Doris McCarthy

Sinopsis: 'Un lugar tranquilo' sigue la historia de una familia que vive en una casa en el bosque cuidándose de no emitir ningún sonido. Si no te escuchan, no pueden cazarte...

1 nominación: mejor montaje de sonido

Disponible en: Movistar+

Para alquilar/comprar: iTunes, Rakuten, Google Play y Microsoft

'Vengadores: Infinity War'

Dirección: Hermanos Russo

Reparto: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Pratt, Tom Holland, Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Pom Klementieff, Terry Notary, Dave Bautista, Karen Gillan, Zoe Saldana, Gwyneth Paltrow, Tom Hiddleston, Cobie Smulders, Paul Bettany, Sebastian Stan, Peter Dinklage, Samuel L. Jackson, Benicio del Toro, Danai Gurira, Benedict Wong, Anthony Mackie, Don Cheadle, Idris Elba, Vin Diesel, Bradley Cooper, William Hurt, Stan Lee, Ross Marquand, Jacob Batalon

Sinopsis: En 'Vengadores: Infinity War', el todopoderoso Thanos ha despertado con la promesa de arrasar con todo a su paso, portando el Guantelete del Infinito, que le confiere un poder incalculable. Los únicos capaces de pararle los pies son los Vengadores y el resto de superhéroes de la galaxia, que deberán estar dispuestos a sacrificarlo todo por un bien mayor. Capitán América e Ironman deberán limar sus diferencias, Black Panther apoyará con sus tropas desde Wakanda, Thor y los Guardianes de la Galaxia e incluso Spider-Man se unirán antes de que los planes de devastación y ruina pongan fin al universo. ¿Serán capaces de frenar el avance del titán del caos?

1 nominación: mejores efectos visuales

Disponible en: Movistar+

Para alquilar/comprar en: iTunes, Rakuten, Google Play y Microsoft