Óscar 2019: las apuestas del equipo de Espinof para una noche donde puede pasar cualquier cosa (excepto la derrota de Cuarón)

No sé si os habéis enterado, pero esta noche se entregan los galardones más codiciados de Hollywood. La 91ª edición de los Premios Óscar promete ser muy emocionante. Y es que a diferencia de otros años, donde las quinielas se ponían más o menos de acuerdo sobre las películas y nombres favoritos, ahora mismo da la sensación de que puede pasar cualquier cosa.

En realidad, no, hay algunas categorías donde no se esperan sorpresas. Quizá uno de los premios más cantados es el de Alfonso Cuarón por la dirección de su aclamada 'Roma' (ya lo recibió hace cinco años por 'Gravity'). Asimismo, Rami Malek parece que tiene el Óscar ya en las manos por dar vida a Freddie Mercury en la taquillera 'Bohemian Rhapsody'; no hay otro actor con pinta de amargarle la noche aunque si gana Christian Bale, por 'El vicio del poder' ('Vice'), tampoco vamos a protestar.

También parece claro que 'Ha nacido una estrella' se alzará con la estatuilla a mejor canción original, gracias a ese potentísimo 'Shallow' con el que Lady Gaga deslumbra y llega al corazón. En película de habla no inglesa debería ganar 'Roma' por lógica (es la única de las "extranjeras" que compite por el Óscar de mejor película del año) y en animación todo apunta que el Óscar será para 'Spider-Man: un nuevo universo'.

En otros apartados hay más dudas pero toda la intriga estará en el último Óscar de la noche, el considerado como más importante, el de mejor película de 2018. Gane la que gane, no nos sorprenderá porque no hay una gran favorita. Creo que 'Green Book' parte con cierta ventaja, al haber vencido en los premios de los productores y antes en el Festival de Toronto (que suele ser un buen indicador del gusto norteamericano), sin embargo, le han llovido tantas polémicas que quizá haya llegado algo malherida a la contienda.

Por cierto, la ceremonia que no tendrá host, maestro de ceremonias, por primera vez en 30 años, algo que particularmente no encuentro tan problemático. A fin de cuentas los premios tienen sus propios presentadores, y el número inicial no debería depender de un humorista obligado a cumplir el trámite. Y sí, veremos la entrega de TODOS los Oscars, así que nos aburriremos un poco con los discursos de agradecimiento pero creo que es justo. Un Óscar no se gana todos los días, es especial y así debe entenderse en las casas de los espectadores.

Como todos los años, aquí estaremos para comentar la gala en directo, espero que nos acompañéis. Una tradición de estas noches es hacer una porra con las apuestas de cada editor; simplemente por ver quién hace el ridículo con menos aciertos. A continuación puedes consultar lo que el equipo de Espinof considera que va a pasar esta noche, jugamos a adivinar los ganadores (no te juegues mucho dinero por si acaso):

Juan Luis Caviaro

Película: Green Book

Dirección: Alfonso Cuarón (Roma)

Actriz: Glenn Close (La buena esposa)

Actor: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Actriz de reparto: Regina King (El blues de Beale Street)

Actor de reparto: Mahershala Ali (Green Book)

Guion original: La favorita

Guion adaptado: Infiltrado en el KKKlan (Blackkklansman)

Película de habla no inglesa: Roma

Película animada: Spider-Man: un nuevo universo

Fotografía: Alfonso Cuarón - Roma

Banda sonora: El blues de Beale Street

Canción: Shallow - Ha nacido una estrella

Montaje: El vicio del poder (Vice)

Mezcla de sonido: First Man

Montaje de sonido: First Man

Efectos visuales: First Man

Vestuario: La Favorita

Diseño de producción: Black Panther

Maquillaje: El vicio del poder (Vice)

Mi película favorita de todas las nominadas y a la que le daría todos los premios posibles: 'Cold War'

Mikel Zorrilla

Mejor película: Roma

Mejor director: Alfonso Cuarón

Mejor actor: Rami Malek

Mejor actriz: Glenn Close

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali

Mejor actriz de reparto: Regina King

Guion original: La favorita

Guion adaptado: Infiltrado en el KKKlan (Blackkklansman)

Fotografía: Roma

Montaje: Bohemian Rhapsody

Diseño de producción: La favorita

Maquillaje: El vicio del poder (Vice)

Vestuario: La favorita

Música: Infiltrado en el KKKlan (Blackkklansman)

Canción: Shallow de Ha nacido una estrella

Efectos visuales: First Man

Mezcla de sonido: Bohemian Rhapsody

Montaje de sonido: Bohemian Rhapsody

Película de habla no inglesa: Roma

Película de animación: Spider-Man un nuevo universo

Mejor documental: Free Solo

La que me gustaría que triunfara: 'Ha nacido una estrella'

Albertini

Película: Infiltrado en el KKKlan (Blackkklansman)

Dirección: Alfonso Cuarón - Roma

Actor: Bradley Cooper - Ha nacido una estrella

Actriz: Yalitza Aparicio - Roma

Guion original: Roma

Guion adaptado: Infiltrado en el KKKlan (Blackkklansman)

Película de animación: Spider-Man un nuevo universo

Mi favorita de las nominadas: Spider-Man un nuevo universo

Víctor López G.

Película: Roma

Dirección: Alfonso Cuarón (Roma)

Actriz: Olivia Colman (La favorita)

Actor: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Actriz de reparto: Rachel Weisz (La favorita)

Actor de reparto: Mahershala Ali (Green Book)

Guion original: La favorita

Guion adaptado: Infiltrado en el KKKlan (Blackkklansman)

Película de habla no inglesa: Roma

Película animada: Spider-Man: un nuevo universo

Mejor documental: Free Solo

Fotografía: Alfonso Cuarón - Roma

Banda sonora: El blues de Beale Street

Canción: Shallow - Ha nacido una estrella

Montaje: El vicio del poder (Vice)

Mezcla de sonido: Bohemian Rhapsody

Montaje de sonido: First Man

Efectos visuales: Vengadores: Infinity War

Vestuario: La Favorita

Diseño de producción: La favorita

Maquillaje: El vicio del poder (Vice)

Corto de animación: Bao

Corto documental: Black Sheep

Corto de acción real: Marguerite

Mi favorita de las nominadas: 'El vicio del poder' (Vice)

John Tones

Mejor película: La favorita

Mejor dirección: Yorgos Lanthimos - La favorita

Mejor actriz protagonista: Olivia Colman - La favorita

Mejor actor protagonista: Christian Bale - El vicio del poder (Vice)

Mejor actriz de reparto: Rachel Weisz - La favorita

Mejor actor de reparto: Richard E. Grant - ¿Podrás perdonarme algún día?

Mejor guión original: Deborah Davis y Tony McNamara - La favorita

Mejor guión adaptado: Spike Lee, Kevin Willmott, David Rabinowitz y Charlie Wachtel - Infiltrado en el KKKlan (BlacKkKlansman)

Mejor película de habla no inglesa: Cold War - Polonia

Mejor película animada: Spider-man: Un nuevo universo (Spider-Man: Into the Spider-verse)

Mejor fotografía: Alfonso Cuarón - Roma

Mejor banda sonora: Alexandre Desplat - Isla de perros

Mejor canción: 'When a cowboy trades his spurs for wings' - La balada de Buster Scruggs

Mejor montaje: Infiltrado en el KKKlan (BlacKkKlansman)

Mejor efectos visuales: Vengadores: Infinity War

Mejor vestuario: La favorita

Mejor diseño de producción: First Man: El primer hombre

Mejor maquillaje y peluquería: Border

La película que me gustaría que triunfara: 'La favorita'

Kiko Vega

Mejor película: Ha nacido una estrella

Mejor dirección: Yorgos Lanthimos - La favorita

Mejor actriz protagonista: Yalitza Aparicio - Roma

Mejor actor protagonista: Christian Bale - El vicio del poder (Vice)

Mejor actriz de reparto: Rachel Weisz - La favorita

Mejor actor de reparto: Richard E. Grant - ¿Podrás perdonarme algún día?

Mejor guión original: Paul Schrader - El reverendo (First Reformed)

Mejor guión adaptado: Eric Roth, Bradley Cooper y Will Fetters - Ha nacido una estrella

Mejor película de habla no inglesa: Un asunto de familia - Japón

Mejor película animada: Isla de perros

Mejor fotografía: Matthew Libatique - Ha nacido una estrella

Mejor banda sonora: Alexandre Desplat - Isla de perros

Mejor canción: 'Shallow' - Ha nacido una estrella

Mejor montaje: El vicio del poder (Vice)

Mejor mezcla de sonido: First Man: El primer hombre

Mejor montaje de sonido: First Man: El primer hombre

Mejor efectos visuales: First Man: El primer hombre

Mejor vestuario: La favorita

Mejor diseño de producción: First Man: El primer hombre

Mejor maquillaje y peluquería: El vicio del poder (Vice)

La que me gustaría que ganara el Óscar a mejor película: Ha nacido una estrella

Jorge Loser

Mejor película: Bohemian Rhapsody

Mejor dirección: Alfonso Cuarón - Roma

Mejor actriz protagonista: Glenn Close - La buena esposa (The Wife)

Mejor actor: Christian Bale - El vicio del poder

Mejor actriz de reparto: Amy Adams - El vicio del poder (Vice)

Mejor actor de reparto: Sam Elliott - Ha nacido una estrella

Mejor guión original: Alfonso Cuarón - Roma

Mejor guión adaptado: Spike Lee, Kevin Willmott, David Rabinowitz y Charlie Wachtel - Infiltrado en el KKKlan

Mejor película de habla no inglesa: Roma - México

Mejor película animada: Spider-man: Un nuevo universo

Mejor fotografía: Alfonso Cuarón - Roma

Mejor banda sonora: Ludwig Goransson - Black Panther

Mejor canción: 'Shallow' - Ha nacido una estrella

Mejor montaje: El vicio del poder (Vice)

Mejor mezcla de sonido: Black Panther

Mejor montaje de sonido: Un lugar tranquilo

Mejor documental: Free Solo

Mejor cortometraje documental: Black Sheep

Mejor cortometraje de ficción, acción real: Madre

Mejor cortometraje animado: Bao

Mejor efectos visuales: First Man: El primer hombre

Mejor vestuario: Black Panther

Mejor diseño de producción: La favorita

Mejor maquillaje y peluquería: El vicio del poder (Vice)

La que me gustaría que ganara: Infiltrado en el KKKlan (Blackkklansman)

Sara Martínez Ruiz

Película: Green Book

Dirección: Alfonso Cuarón

Actriz: Glenn Close

Actor: Rami Malek

Actriz de reparto: Emma Stone

Actor de reparto: Mahershala Ali

Guion original: La Favorita

Guion adaptado: Infiltrado en el KKKlan (Blackkklansman)

Película de habla no inglesa: Roma

Película animada: Spider-Man: Un nuevo universo

Fotografía: Roma

Banda sonora: Mary Poppins

Canción: Shallow - Ha nacido una estrella

Montaje: Green Book

Mezcla de sonido: Bohemian Rhapsody

Montaje de sonido: Bohemian Rhapsody

VFX: Vengadores: Infinity War

Vestuario: La Favorita

Diseño de producción: Black Panther

Maquillaje: El vicio del poder (Vice)

Mi favorita de todas las nominadas: Cold War

Antonio R. Jiménez

Mejor película: 'Green Book'

Mejor director: Alfonso Cuarón ('Roma')

Mejor guión original: Paul Schrader ('El reverendo')

Mejor guión adaptado: Barry Jenkins ('El blues de Beale Street')

Mejor dirección de fotografía: Alfonso Cuarón ('Roma')

Mejor montaje: Hank Corwin ('Vice')

Mejor actor principal: Rami Malek ('Bohemian Rhapsody')

Mejor actriz principal: Glenn Close ('La buena esposa')

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali ('Green Book')

Mejor actriz de reparto: Rachel Weisz ('La favorita')

Mejor película de habla no inglesa: 'Roma'

Mejor película de animación: 'Spider-Man: un nuevo universo'

Mi película favorita de las nominadas: 'Roma'

Lara Ben-Ameur

Mejor película: Roma

Mejor director: Cuarón

Mejor actriz protagonista: Glenn Close

Mejor actor protagonista: Christian Bale

Mejor actriz reparto: Regina King

Mejor actor reparto: Mahersala Ali

Guión original:La favorita

Guión adaptado: Infiltrado en el kkklan

Película de habla no inglesa: Roma

Película animada: Spider-man

Banda sonora : Black Panther

Mejor canción : Shallow

Mejor montaje: Infiltrado en el kkklan

Corto de ficción : madre

Efectos visuales : Infinity War

La que me gustaría que ganara: 'La favorita'

Álex Manzano

Mejor película: 'Green Book'

Mejor dirección: Alfonso Cuarón por 'Roma'

Mejor actriz protagonista: Glenn Close por 'La buena esposa'

Mejor actor protagonista: Rami Malek por 'Bohemian Rhapsody'

Mejor actriz de reparto: Regina King por 'El blues de Beale Street'

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali por 'Green Book'

Mejor guión original: 'Green Book', de Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly

Mejor guión adaptado: 'Infiltrado en el KKKlan', de Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott y Spike Lee

Mejor diseño de vestuario: 'María, reina de Escocia', de Alexandra Byrne

Mejor mezcla de sonido: 'First Man', de Mary H. Ellis, Jon Taylor, Frank A. Montaño y Ai-Ling Lee

Mejor edición de sonido: 'First Man', de Ai-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan

Mejor película extranjera: 'Roma', de Alfonso Cuarón (México)

Mejor fotografía: 'Roma', de Alfonso Cuarón

Mejor diseño de producción: 'El regreso de Mary Poppins', de John Myhre y Gordon Sim

Mejor película de animación: 'Spiderman: un nuevo universo'

Mejor canción original: 'Shallow', de 'Ha nacido una estrella'

Mejores efectos especiales: 'Ready Player One', de Roger Guyett, Grady Cofer, Mattew E. Butler y David Shirk

Mejor maquillaje y peluquería: 'El vicio del poder', de Kate Biscoe, Patricia DeHaney, Greg Cannom y Chris Gallaher

Mejor banda sonora original: 'El blues de Beale Street', de Nicholas Britell

Mejor montaje: 'Bohemian Rhapsody', de John Ottman

Mi favorita para el triunfo es 'Roma'.

Y vosotros, ¿tenéis vuestras apuestas? ¿Qué película os gustaría que ganase el Óscar?