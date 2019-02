Ya es oficial: los Óscar 2019 no tendrán presentador por primera vez desde 1989

El fichaje de Kevin Hart para presentar la gala de los Óscar 2019 fue un visto y no visto. Apenas pasaron unas horas desde su anuncio hasta la aparición de una polémica que provocó la marcha del actor. No tardó en empezar a rumorearse la posibilidad de que la Academia de Hollywood iba a decidir prescindir de la figura del presentador y ahora acaba de hacerse oficial que la gala no tendrá presentador por primera vez desde 1989.

Lo curioso es que la opción de que Hart regresara llegó a sopesarse tras un programa de 'The Ellen DeGeneres Show' emitido el pasado 4 de enero en el que se intentó rehabilitar la imagen del protagonista de 'Un espía y medio'. No funcionó y me da que la Academia ha intentando encontrar a un sustituto sin que nadie aceptase hacerse cargo de la patata caliente.

La noticia llega apenas unas horas después de que la Academia anunciase a las primeras celebridades que se encargarán de entregar alguna estatuilla en la edición de este año:** Chris Evans, Brie Larson, Awkwafina, Daniel Craig, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson y Constance Wu**.

Esa lista irá ampliándose durante los próximos días, pero lo que ahora despierta más curiosidad es ver cómo se lidiará con la ausencia de un presentador que sirva de eje, sobre todo durante el inicio de la gala -luego es habitual que su importancia vaya diluyéndose hasta caer en lo anecdótico-.

Vía | Tv Line