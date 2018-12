España vuelve a quedarse fuera de los Óscar: 'Campeones' no está entre las mejores películas de habla no inglesa

Puede que se hable español en la próxima gala de los Óscar pero no será gracias a nuestro cine. Sólo una semana después de que 'Campeones' sorprendiera acumulando 11 nominaciones a los Goya (convirtiéndose en la gran favorita junto a 'El reino') nos enteramos que no aparece entre las finalistas al Óscar de mejor película de habla no inglesa.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado los 9 títulos que han pasado el corte de uno de sus premios más preciados, al que finalmente sólo podrán aspirar 5 largometrajes "extranjeros". De momento, los elegidos son estos:

Aunque los grandes favoritos han pasado la selección (Koreeda, Cuarón y Pawlikowski entraban en todas las quinielas) cabe destacar importantes ausencias como las de 'Girl' de Lukas Dhont (Bélgica), 'Dogman' de Matteo Garrone (Italia) o 'Atardecer' de László Nemes (Hungría). El próximo 11 de enero se anunciarán las nominaciones a la 91ª edición de los Óscar y sabremos cuáles son las 5 candidatas finales al premio de habla no inglesa.

Es una pena que 'Campeones' no haya obtenido plaza pero no supone ninguna sorpresa. Quizá las otras dos que competían por representar a España, 'Handia' y 'Todos lo saben', habrían tenido más suerte pero recordemos que la última producción española nominada al Óscar fue 'Mar adentro' (2004) de Alejandro Amenábar. Eso sí, aquel año la estatuilla viajó a nuestro país.