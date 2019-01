Las 43 sorpresas y decepciones que nos dejan las nominaciones a los Óscar 2019

La Academia de Hollywood ha anunciado esta misma tarde los aspirantes a los Óscar 2019. Como suele ser habitual, ha habido tanto presencias como ausencias muy comentadas y en Espinof hemos decidido repasar las 43 sorpresas y decepciones de las nominaciones a los Óscar 2019.

A continuación vamos a ir comentando tanto las 20 candidaturas que nos han sorprendido como las 23 omisiones que nos han dejado con mal sabor de boca. Sin más que añadir, vamos con ellas:

Las 20 sorpresas

En la categoría reina no ha habido nada que se saliese de lo normal, pero en la de mejor dirección ha saltado la sorpresa con la presencia de Pawel Pawlikowski por 'Cold War', ¿un reconocimiento a una película que lo más probable es que pierda contra 'Roma' en todas las categorías en las que compiten ambos títulos? Pasando al apartado interpretativo, no se contaba con la presencia de Willem Dafoe como mejor actor secundario por 'At Eternity's Gate' y aún menos con la Marina de Tavira como mejor actriz secundaria por 'Roma'.

La Academia ha vuelto a demostrar su amor por los hermanos Coen nominando a 'La balada de Buster Scruggs' en mejor guion adaptado, vestuario y canción -por el tema 'When a Cowboy Trades His Spurs for Wings'- cuando la cinta de Netflix parecía descartada en esas categorías. Además, en fotografía y montaje ha habido doble sorpresa. En la primera la más llamativa es la presencia de Caleb Deschanel por 'Obra sin autor' -que también ha dado la sorpresa como mejor película de habla no inglesa-, mientras que fotografía Lukasz Zal por 'Cold War' es algo menos sorprendente. Por su parte, en montaje no se contaba con 'Green Book' ni 'Bohemian Rhapsody'.

También merece la pena destacar lo agradable que resulta ver a 'Infiltrado en el KKKlan' en banda sonora, el gran amor que ha conseguido 'Bohemian Rhapsody', pues también ha entrado en sonido y edición de sonido, categoría en la que también merece la pena destacar la presencia de 'Roma'. Además, 'Border' se ha colado en mejor maquillaje y peluquería y en efectos visuales ha habido doble alegría para Disney con el reconocimiento para 'Han Solo: Una historia de Star Wars' y 'Christopher Robin'.

Por último ha habido una doble sorpresa en mejor documental, ya que tanto 'Hale County This Morning, This Evening' como 'De padre e hijos' han acabado entrando cuando no se contaba con ellas.

Las 23 decepciones

No había hueco para todas las grandes aspirantes a ser nominadas como mejor películas y las principales sacrificadas de que finalmente solo haya ocho aspirantes han sido 'El blues de Beale Street' y '¿Podrás perdonarme algún día?'. El mismo número de decepciones encontramos en la mejor dirección, ya que las ausencias de Peter Farrelly por 'Green Room' y de Bradley Cooper por 'Ha nacido una estrella' probablemente tengan un impacto negativo en las opciones de ambos títulos en la categoría principal

En la faceta interpretativa también lamentamos las omisiones en mejor actor de Ethan Hawke por 'El reverendo' -lamentable que la cinta de Paul Schrader tenga que conformarse con la mención en guion original- y de John David Washington por 'Infiltrado en el KKKlan', aunque probablemente sea más comentada la ausencia de Toni Collette como mejor actriz por 'Hereditary'. La Academia no suele nominar ese tipo de trabajos y han entrado las cinco grandes favoritas, pero sigue doliendo que hayan pasado de ella.

En las categorías de actuación también destaca que Timothée Chalamet no haya entrado como actor secundario por 'Beautiful Boy' y que Claire Foy se haya quedado fuera por 'First Man'. Se hablaba mucho de ella y la película de Damien Chazelle ha acabado siendo la gran perdedora de estas nominaciones.

Pasando ya a los apartados técnicos, destacan dos ausencias en fotografía y tres en montaje. En la primera comprobamos que la Academia no ha profesado suficiente amor ni a 'El blues de Beale Street' ni a 'First Man', mientras que esta última también se queda fuera de montaje, aunque esa omisión palidece ante las de 'Ha nacido una estrella' y 'Roma'. Por este lado, 'Green Room' recupera parte de las opciones que pierde con la ausencia de Farrelly en dirección.

También llama la atención que la Academia haya obviado por completo a 'Viudas', una película que tenía sus mejores opciones a nominación en guion adaptado pero que se ha quedado finalmente sin ella. Además, sorprende que 'Colette' no haya entrado en vestuario y que, de nuevo, 'First Man' tampoco lo haya hecho en banda sonora. En esta categoría incluso se perfilaba como posible favorita al premio...

La gran consecuencia directa de la nominación para 'Obra sin autor' en película de habla no inglesa es que ha habido que sacrificar a 'Burning' en esa categoría, aunque es en mejor documental donde tenemos una de las omisiones que más está comentando la prensa norteamericana. A priori, 'Won't You Be My Neighbor?' era la favorita clara para hacerse con la estatuilla y la Academia la ha dejado finalmente fuera.

Además, tanto 'Suspiria' como 'Black Panther' se han quedado si nominación en maquillaje y peluquería cuando todos asumían que iban a lograrla. La película de Marvel tampoco ha conseguido entrar en efectos visuales cuando había conseguido varios premios en ese apartado sin merecerlo realmente, pues hay algunos momentos que chirrían bastante. Además, Disney se ha llevado otra decepción aquí al no ver a 'El regreso de Mary Poppins'.

¿Cuáles creeis que son las mayores sorpresas y decepciones de estas nominaciones?