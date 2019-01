"La referencia que teníamos en 'Vota Juan' era Rajoy en el restaurante esas últimas 8 horas". Javier Cámara

TNT estrena este viernes 25 de enero la serie 'Vota Juan', una comedia sobre el mundo de la política protagonizada por Javier Cámara. Hoy mismo ha tenido lugar la presentación de la misma en Madrid y pronto compartiremos nuestra opinión sobre los dos primeros episodios, pero después de su estreno en primicia se realizó una rueda de prensa con la participación de varios de los implicados.

Entre los allí presentes estaban Cámara, la actriz María Pujalte, el director Víctor García León, el guionista y co-creador de la serie Diego San José o Daniel González, director general de TNT. A continuación os ofrecemos un repaso a lo más destacado que comentaron en dicha rueda de prensa:

Lo primero que se quiso aclarar es que cada semana se emitirán dos episodios de 'Vota Juan', por lo que en menos de un mes estará disponible la temporada completa, que consta de ocho capítulos. No obstante, esa inesperada velocidad para su emisión -motivada en parte para que esté disponible bajo demanda lo antes posible- choca con los ritmos de la serie, pues Pujalte destacó que es "la primera serie que he trabajado que no había plató, lo hemos hecho todo en exteriores", mientras que Cámara apuntó el privilegio que fue tener un mes de ensayos, algo inusual en televisión.

Además, Cámara recalcó que es una comedia diferente desde la interpretación, ya que hasta se busca más potenciar el lado oscuro del protagonista, dándose una gran importancia a las miradas, llegando a comentar lo siguiente sobre algunos de sus anteriores trabajos televisivos:

Yo creo que antes hacía cosas mucho más sobreactuadas. Siempre había gente que te pedía ir más arriba. Consistía en que el actor gritara más o fuera más rápido. (...) Subrayabas una frase que ya era brillante. Eso se ha hecho mucho tiempo en la ficción y se ha hecho mal. Todavía hay series que lo hacen. Lo mejor es quedarte quieto, decir la frase y que el montador genere la pausa que tiene que haber.

Eso es en parte consecuencia del tema que trata la serie, ya que San José destacó que la verdadera novedad es hacerlo en una serie, pues el humor político ya estaba presente en la pequeña pantalla pero de otra forma: "El humor político sí ha estado, pero lo hemos resuelto en los programas de entretenimiento por la velocidad que un programa semanal o diario puede responder mucho más rápido a las noticias de política que van saliendo.". Además, aclaró lo siguiente sobre la apuesta de 'Vota Juan':

Hemos evitado de hablar de cosas netamente políticas. Todas las miserias que se tratan son más personales que ideológicas o de contenido.

Para ello ha sido esencial la libertad que les ha dado TNT, pues San José destacó que "no nos han exigido que hagamos risa todo el rato, que es lo que condicionaba a otras series". No dudó en apuntar que muchos habrían deseado hacer algo así antes, pero "no se les permitía hacerlo". Cámara subrayó esas declaraciones apuntando que "cuando leía el cuatro y el cinco me preguntaba si les dejaban hacer eso".

Cámara también apuntó que "lo interesante de elegir al ministro de cultura es porque es el ninguneado de la foto", aunque eso no se traduce en un retrato amable del protagonista, tal y como señaló San José:

Quiere estar en política para que la gente le quiera. Sabe que es mal padre, mala persona y mal amigo. Lo único que le queda es dar besos a en los mítines a niños pequeños.

San José también incidió en el hecho de que la política es un recurso circunstancial, pues su auténtica preocupación era "hacer una buena serie". A la hora de hablar de referentes, llama la atención lo que apuntó Cámara que va en la línea de lo que han querido reflejar en 'Vota Juan':

La referencia que teníamos era Rajoy en el restaurante sin ir al Congreso esas últimas 8 horas. Tú quieres saber. También la reunión entre Errejón y Pablo Iglesias. Me apetece muchísimo. O la conversación de Manuela Carmena preguntando que cuándo se lo va a decir.

La necesidad de unir el humor con la tristeza ha sido un referente para San José a lo largo de toda su carrera y por ahí vino la elección de García León para ser uno de los directores de la serie:

Para mí Victor ha hecho la mejor comedia de los últimos 15 años: ‘Vete de mí’. Cuando Borja Cobeaga y yo empezamos a escribir ‘Pagafantas’ teníamos en mente hacer una película como ‘Vete de mí’, y el tono de muchas cosas que hemos hecho después tiene que ver con el de ‘Vete de mí’. Es comedia pero es absolutamente triste.

Por último, apuntaron que la segunda temporada está ya en desarrollo, pero que salga finalmente adelante o no dependerá del funcionamiento de la primera. San José no dudó en bromear al respecto comentando que “A mí me gusta más la segunda que la primera. Me apetece mucho, pero hasta ahí puedo leer”.