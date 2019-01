El polémico montaje de ‘Bohemian Rhapsody’ y por qué la edición no es una ciencia exacta

No hay nada como obtener una nominación al Óscar —o cinco, como es el caso— para que aún más miradas se claven sobre una obra cinematográfica —miradas que, por pura estadística, vendrán acompañadas de opiniones en absoluto positivas—; y buena muestra de esto lo encontramos en 'Bohemian Rhapsody', cuya selección a optar al premio al mejor montaje el próximo 25 de febrero está levantando ampollas a causa de una escena.

El fragmento de la discordia —que podéis ver bajo estas líneas—, sitúa a los integrantes de la banda Queen en una terraza, donde se reúnen con John Reid, el personaje interpretado por Aidan Gillen. ¿Cuál es el problema con susodicho extracto de la película? Teóricamente, y según algunos comentaristas en redes sociales, un montaje especialmente picado que utiliza el corte más de cincuenta veces en un minuto y veinte segundos.

People, actual fucking people, are watching scene after scene like this and are saying "bruuuh! best. movie. of. the. year"?

This is objectively bad. Someone with no idea about editing will notice it. My brain is on fire thinking that this is an OSCAR NOMINATED MOVIE! FUCK! pic.twitter.com/QVDCxe2iaf