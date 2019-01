Netflix rectifica y modifica los subtítulos al español de 'Roma' tras las críticas de Alfonso Cuarón

Apenas han transcurrido dos semanas desde que se iniciase nuestro flamante 2019, pero en estos diez días ha quedado claro que el dicho que reza “año nuevo, vida nueva” no es más que eso, un chascarrillo popular. Porque, aunque 2018 haya quedado atrás, la rueda de la ofensa y la polémica continúa girando incansable, centrando su último foco de atención sobre la genial ‘Roma’ de Alfonso Cuarón.

Tal y como os contamos ayer, el flamante ganador del Globo de Oro a la mejor dirección, atacó a Netflix en unas declaraciones debido a la decisión de subtitular al español de España la película, tomada por parte de la plataforma de streaming. Algo a lo que Cuarón tildó de “ofensivo”.

Pues bien, la —bajo mi punto de vista, justificada— queja del realizador de Ciudad de México ha dado sus frutos, porque en Netflix han decidido tal vez no dar carpetazo a la controversia, pero sí maquillarla, eliminando la parte de los subtítulos que adaptaba términos del español mexicano como "enojarse" o "chico" al peninsular.

Como bien señaló Cuarón, él no necesita subtítulos al mexicano para entender a Almodóvar. No sé quién habrá sido el que creía que el proceso lingüístico inverso sí necesita de una traducción para ser comprensible, pero aún continúo estupefacto con la decisión de subtitular ‘Roma’. En fin, al menos no podemos negar que el curso cinematográfico 2019 ha empezado de la forma más esperpéntica posible.