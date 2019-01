Muñecos diabólicos con 'Silencio desde el mal' y Jorge Loser en el nuevo episodio del podcast '¿Qué sucedió entonces?'

James Wan es popular por casi todo lo que ha hecho: inauguró la saga 'Saw', escribió parte de las secuelas de la misma y produjo la totalidad de la franquicia. Ha dado forma a la última oleada de terror sobrenatural gracias a un par de bombazos mainstream como 'Insidious' y 'The Haunting'. Y ahora está comodamente asentado en el cine superheroico con el taquillazo de 'Aquaman'. De hecho, podría decirse que 'Silencio desde el mal' es su única película que no terminó de cuajar.

Y eso que 'Silencio desde el mal' es James Wan al doscientos por cien. Algunos de sus tics de autor, como los monchitos inquietantes, los finales con punch o la visualización del más allá están presentes, y hemos decidido recuperar su buen hacer en la última entrega de nuestro podcast dedicado al cine fantástico '¿Qué sucedió entonces?'. y para hablar de ello hemos contado con un auténtico experto, Jorge Loser.

Pero como en cada programa, no es de lo único de lo que hablamos, por supuesto. Aprovechando que las fechas nos son propicias, adelantamos algunas de las películas y series relacionadas con el género que más nos interesan de 2019. Y Jorge Loser nos cuenta cuál fue su primer impacto relacionado con el género. La respuesta os sorprenderá... o no. Y nos enfrentamos en un duelo a primera sangre con opiniones agresivamente opuestas relacionadas, precisamente, con 'Aquaman'.

Casi una hora de conversación chispeante sobre terror, fantasía y ciencia-ficción con un invitado de auténtico lujo. Recuerda que aquí puedes escuchar el resto de nuestros programas hasta la fecha. Y no olvides cerrar con llave el baúl de los peluches mientras nos escuchas.