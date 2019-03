Muere Martí Galindo, el inolvidable colaborador de 'Crónicas marcianas'

Martí Galindo ha muerto este domingo 3 de marzo a los 81 años de edad. La trágica noticia de su fallecimiento ha sido anunciada por la cómica y presentadora Paz Padilla a través de su cuenta de Instagram en un mensaje en el que destaca que "todos te queríamos". Imposible no haberle cogido tras su paso por la televisiva 'Crónicas marcianas'.

Galindo fue parte esencial de 'Crónicas marcianas' desde su estreno en 1997 como apuesta de Telecinco para competir con 'La sonrisa del pelicano', el programa de Antena 3 que dominaba el late night por aquel entonces. El espacio conducido por Javier Sardá no tardó en hacerse líder de audiencia, pero a cambio fue poco a poco degenerando y convirtiéndose en uno de los mejores exponentes de lo que pasó a denominarse como telebasura.

'Crónica marcianas' siguió en emisión hasta 2005, pero Galindo abandonó el programa tres años años coincidiendo con su jubilación. Desde entonces permaneció alejado de los focos, aunque en 2015 hubo un reencuentro con Sardá en el espacio radiofónico 'La ventana' y en 2017 le grabó un mensaje a su compañero en 'Crónicas marcianas' para 'Qué tiempo tan feliz'.

Lo cierto es que su carrera comenzó mucho antes de 'Crónicas marcianas' y se centró principalmente en el teatro, donde debutó en 1963, pasando pronto a formar parte de la compañía de Alejandro Ulloa. Además, se le pudo ver en películas como 'Pastel de sangre' o 'La campanada' y en otras producciones televisivas como 'Planeta imaginario'.

Puntual como nadie, experto en patatas fritas, guason, educado y metódico.

Siempre recordaré aquella fiesta de Crónicas en la que se me acercó y me dijo, “me marcho ya, te regalo mi ticket de copa”. Con ese gesto me lo dijo todo. Merçi maco.

Adeu Martí. #DEPGalindo #Galindo 😢 pic.twitter.com/gRZeMVs8iF