El creador de 'Venom' defiende la película: "Los críticos se equivocan porque olvidan la edad que tienen"

La relación entre la industria y la crítica siempre ha sido complicada. Unos quieren vender y otros buscan "educar". El choque es inevitable. Y si bien parece necesaria la figura del experto, sólo se recurre a su opinión cuando interesa. Pero la maquinaria publicitaria hace su trabajo, la gente va a al cine a divertirse y, al final, lo que digan los críticos acaba importando bastante poco.

Al menos en taquilla. Eso es lo que ha pasado, otra vez, con 'Venom'. La adaptación de los cómics de Marvel se ha convertido en uno de los grandes taquillazos de 2018; lleva ya 854 millones de dólares, superando a títulos como 'Liga de la Justicia' (657M$) o 'Deadpool' (783M$), por citar un par de ejemplos que dejan clara la magnitud de su éxito. Y no ha gustado a los críticos: 29% de aprobación en RottenTomatoes y 35/100 en Metacritic. ¿Qué ha pasado? El creador de Venom tiene una llamativa teoría al respecto.

En una reciente entrevista, el famoso artista de cómics Todd McFarlane, acreditado como creador de personajes como Venom o Spawn, ofreció su punto de vista sobre las reseñas negativas que ha recibido el film liderado por Tom Hardy:

"['Venom'] fue como montarse en una gran montaña rusa. Visualmente, todo venía hacia ti. Creo que a veces... los críticos se equivocan porque olvidan su edad. Tienen 42 años, y llegan con su actitud y dicen: 'Para esto'. ¿Y si tuvieras 15 o 16, y estuvieras viendo esta película? Te encantaría... Por supuesto que te encantaría. Esta cosa entrega todo lo que se espera de ella. Era excelente, era canalla, tiene a un gran y molón Venom, que era algo que yo buscaba. Esa fue mi predisposición: sólo quería ver representado al Venom que había creado 30 años atrás."

¿Qué opinas? Yo creo que Todd McFarlane (por cierto, 57 años) no está muy acertado al concretar la edad de todo crítico que no disfrutó con 'Venom', pero pienso que tiene algo de razón al señalar que muchos se olvidan del público al que va dirigido el producto que están valorando. Y según nos dice McFarlane, 'Venom' era para adolescentes. Quizá ahí esté el problema. Así que tomemos nota: si no gustó la película, es sencillamente porque no conseguiste sintonizar con tu yo de 14-15 años. No porque la película sea mala.