Charlie Brooker tiene un mensaje para los que critican ‘Black Mirror Bandersnatch': "A tomar por culo"

A pocos días de terminar el ya extinto 2018, el autor británico Charlie Brooker, de la mano de Netflix, nos brindaron el que, sin duda, fue el último gran fenómeno del año. Una ‘Bandersnatch’ cuyo formato al más puro estilo “elige tu propia aventura” puso patas arriba unas redes sociales que se inundaron de memes y las más diversas opiniones al respecto.

Pero nunca llueve a gusto de todos, y la película interactiva de ‘Black Mirror’ —como es normal— no se ha librado de las críticas negativas vertidas por parte de algunos sectores de sus espectadores. Pero varios de estos comentarios negativos —algunos de ellos, deleznables, han forzado la marcha del actor Will Poulter de Twitter— no han hecho ninguna gracia a un Brooker que ha cargado contra ellos con la acidez y mala uva que le caracteriza.

¿No quieres tomar decisiones? Mejor haz otra cosa.

En una entrevista con el medio HuffPost UK, el también creador de ‘Dead Set’ y la fantástica ‘How TV Ruined Your Life' ha atacado de este modo a algunas de estas críticas hacia ‘Bandersnatch’ —y, qué queréis que os diga, razón al hombre no le falta—.

“Hay algunas personas que están en plan: ‘No quiero tomar decisiones’, ‘No quiero elegir ninguna de las opciones’... Bien, a tomar por el culo, entonces. ¡Haz otra cosa! Y luego hay otra gente que piensa: ‘Oh, es muy simple como juego’ o ‘los videojuegos ya hicieron esto antes’. Bueno, esto no está en una plataforma de videojuegos, está en Netflix. Soy muy consciente de lo que es un juego de ordenador, gracias”.

Dejando de lado a esa peculiar gente a la que le da pereza tomar decisiones cuando se pone frente a una producción centrada en, precisamente, tomar decisiones —sí, es tan absurdo como suena—, Brooker también ha dado su opinión en lo que respecta a la ausencia de un final feliz —su respuesta ha sido preguntar si han visto ‘Black Mirror’ alguna vez— y un mensaje coherente en ‘Bandersnatch’.

“Supongo que no intentamos optar por el ‘este es el mensaje de la historia’ y, dentro de esto es tan diferente, deliberadamente así que, ese es el punto. Es un poco ‘Spider-Man: Un nuevo universo’: hay ramas donde descubre que [el protagonista] es un personaje en una serie de Netflix; no puedes tener eso y poner una historia emotiva donde muere cuando era un niño en un tren y tener un mensaje coherente entre ambas.”

Qué queréis que os diga, me parece a mí que, en este caso, el bueno de Charlie tiene más razón que un santo. Sobre todo porque no se mete en camisas de once varas y decide centrarse únicamente en comentar lo que, más que críticas, son incongruencias con patas.