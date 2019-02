BAFTA 2019: 'Roma' se hace con el premio a la mejor película y 'La favorita' triunfa con 7 estatuillas

Este 10 de febrero, a quince días de que la temporada de premios 2019 alcance su punto álgido con la ceremonia de entrega de los Óscar, se han entregado los Premios de Cine de la Academia Británica —BAFTA para los amigos— en un evento del que 'La favorita' ha salido triunfadora, cosechando siete de las doce estatuillas a las que optaba, incluyendo la de mejor guión y las de mejor actriz principal y secundaria.

No obstante, a pesar del considerable número de galardones obtenidos por lo nuevo del griego Yorgos Lanthimos, la protagonista de la noche ha sido 'Roma' de Alfonso Cuarón, que continúa imparable su carrera hacia el Óscar tras hacerse con los BAFTA a la mejor película, mejor película de habla no inglesa, mejor director y mejor dirección de fotografía.

A continuación os dejamos con la lista completa de ganadores, de la que cabe destacar la justa victoria de 'Spider-Man: Un nuevo universo' como la mejor película de animación y de la que, personalmente, no termino de comprender cómo 'Black Panther' ha conseguido sobreponerse a 'Infinity War' en la categoría de mejores efectos visuales.

And the one we’ve all been waiting for - Best Film. The winner is the beautiful and powerful @ROMACuaron 🏆🎥🌠 #EEBAFTAs #BAFTA pic.twitter.com/nc8pgyn2Hq — BAFTA (@BAFTA) February 10, 2019

MEJOR PELÍCULA

'Infiltrado en el KKKlan'

'La favorita'

'Green Book'

'Roma'

'Ha nacido una estrella'

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

'Beast'

'Bohemian Rhapsody'

'La favorita'

'McQueen'

'Stan & Ollie'

'En realidad, nunca estuviste aquí'

MEJOR DIRECCIÓN

Spike Lee - 'Infiltrado en el KKKlan'

Paweł Pawlikowski - 'Cold War'

Yorgos Lanthimos - 'La favorita'

Alfonso Cuarón - 'Roma'

Bradley Cooper - 'Ha nacido una estrella'

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Bradley Cooper - 'Ha nacido una estrella'

Christian Bale - 'El vicio del poder'

Rami Malek - 'Bohemian Rhapsody'

Steve Coogan - 'Stan & Ollie'

Viggo Mortensen - 'Green Book'

And the winner is… Olivia Colman for her power performance as the troubled Queen Anne in @The_Favourite 👑🏆 #EEBAFTAs #BAFTA pic.twitter.com/bKmIFnfzjM — BAFTA (@BAFTA) February 10, 2019

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Glenn Close - 'La buena esposa'

Lady Gaga - 'Ha nacido una estrella'

Melissa McCarthy - 'Can You Ever Forgive Me?'

Olivia Colman - 'La favorita'

Viola Davis - 'Viudas'

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Adam Driver - 'Infiltrado en el KKKlan'

Mahershala Ali - 'Green Book'

Richard E Grant - 'Can You Ever Forgive Me?'

Sam Rockwell - 'El vicio del poder'

Timothee Chalamet - 'Beautiful Boy'

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Amy Adams - 'El vicio del poder'

Claire Foy - 'First Man'

Emma Stone - 'La favorita'

Margot Robbie - 'María, reina de Escocia'

Rachel Weisz - 'La favorita'

MEJOR GUION ORIGINAL

'Cold War'

'La favorita'

'Green Book'

'Roma'

'El vicio del poder'

MEJOR GUION ADAPTADO

'Infiltrado en el KKKlan'

'Can You Ever Forgive Me?'

'First Man'

'EL blues de Beale Street'

'Ha nacido una estrella'

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

'Los increíbles 2'

'Isla de perros'

'Spider-Man: Un nuevo universo'

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

'Free Solo'

'McQueen'

'RBG'

'They Shall Not Grow Old'

'Three Identical Strangers'

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

'Capernaum'

'Cold War'

'Dogman'

'Roma'

'Shoplifters'

MEJOR BANDA SONORA

'Infiltrado en el KKKlan'

'El blues de Beale Street'

'Isla de perros'

'El regreso de Mary Poppins'

'Ha nacido una estrella'

MEJOR FOTOGRAFÍA

'Bohemian Rhapsody'

'Cold War'

'La favorita'

'First Man'

'Roma'

MEJOR MONTAJE

'Bohemian Rhapsody'

'La favorita'

'First Man'

'Roma'

'El vicio del poder'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald'

'La favorita'

'First Man'

'El regreso de Mary Poppins'

'Roma'

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

'La balada de Buster Scruggs'

'Bohemian Rhapsody'

'La favorita'

'El regreso de Mary Poppins'

'Mary Queen of Scots'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'Bohemian Rhapsody'

'La favorita'

'María, reina de Escocia'

'Stan & Ollie'

'El vicio del poder'

MEJOR SONIDO

'Bohemian Rhapsody'

'First Man'

'Mission: Impossible - Fallout'

'Un lugar tranquilo'

'Ha nacido una estrella'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'Vengadores: Infinity War'

'Black Panther'

'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald'

'First Man'

'Ready Player One'

MEJOR CORTO ANIMADO

'I'm OK'

'Marfa'

'Roughhouse'

MEJOR CORTOMETRAJE

'73 Cows'

'Bachelor'

'The Blue Door'

'The Field'

'Wale'

MEJOR DEBUT

'Apostasy' - Daniel Kokotajlo

'Beast' - Michael Pearce, Lauren Dark

'A Cambodian Spring' - Chris Kelly

'Pili' - Leanne Welham, Sophie Harman

'Ray & Liz' - Richard Billingham, Jacqui Davies

BAFTA EE RISING STAR